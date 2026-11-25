Thỏa thuận sẽ mở cánh cửa vào các phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ cho các nhà khoa học và kỹ sư Ba Lan. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Theo hãng thông tấn Anadolu, thỏa thuận được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật Emil Michael ký kết, thiết lập khuôn khổ cho các dự án nghiên cứu quốc phòng chung, phát triển công nghệ cũng như trao đổi dữ liệu kỹ thuật và chuyên môn.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, văn kiện này tạo điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nước này tham gia các chương trình nghiên cứu, phát triển với đối tác Mỹ. Việc phối hợp ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp các công nghệ và trang thiết bị quân sự trong tương lai đáp ứng sát hơn yêu cầu của lực lượng vũ trang Ba Lan.

Phát biểu tại Washington, ông Tomczyk cho biết, thỏa thuận đã được đàm phán trong suốt 17 năm. Tướng Marcin Górka, phụ trách đổi mới trong lực lượng vũ trang Ba Lan, cho rằng, thỏa thuận sẽ “mở cánh cửa vào các phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ cho các nhà khoa học và kỹ sư Ba Lan”.

Theo ông Górka, hai nước có thể phối hợp phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) và UAV tiên tiến, với hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại cả Ba Lan và Mỹ. Bộ Chiến tranh Mỹ nhận định thỏa thuận sẽ giúp chuyển các kết quả nghiên cứu và phát triển thành năng lực quân sự đã được kiểm chứng, phục vụ lực lượng vũ trang hai nước.

Ba Lan hiện là một trong những khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Trong giai đoạn 2021-2025, nước này là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với khoảng 44% trang thiết bị mua sắm đến từ Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu F-35, xe tăng Abrams, hệ thống phòng không Patriot và tổ hợp pháo phản lực HIMARS.

Tuy nhiên, Warsaw đang tìm cách chuyển từ vị thế khách hàng sang đối tác sâu hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ký tuyên bố về mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Tháng trước, Ba Lan được lựa chọn làm địa điểm xây dựng cơ sở bảo dưỡng tên lửa Patriot đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Ba Lan cũng đang triển khai trung tâm bảo dưỡng động cơ xe tăng Abrams và được lựa chọn trở thành nhà sản xuất tên lửa hành trình Barracuda-500M của Mỹ đầu tiên tại châu Âu.

Ngoài ra, Tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ và Nhà sản xuất vũ khí Niewiadów-PGM của Ba Lan đã công bố kế hoạch hợp tác sản xuất đạn pháo tại Ba Lan.

Trong chuyến thăm Washington, ông Tomczyk cũng nhắc lại mong muốn của Ba Lan về việc xây dựng một căn cứ quân sự thường trực mới của Mỹ tại nước này. Theo ông, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến đưa ra quyết định về vấn đề này vào đầu tháng 12.

Thỏa thuận hợp tác công nghệ quốc phòng được ký trong bối cảnh lo ngại an ninh gia tăng tại sườn phía Đông NATO sau các vụ tên lửa và UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan.

Ông Tomczyk cho biết, phái đoàn Ba Lan đã thông báo với các quan chức Lầu Năm Góc về vụ 3 tên lửa hành trình Kh-101 của Nga rơi xuống các địa điểm riêng biệt ở miền Đông Nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine hôm 20/11. Đêm 24/11, một UAV Nga cũng đã đi vào không phận Ba Lan từ phía Ukraine trong vài phút trước khi quay trở lại.

Trước đó, ngày 23/11, NATO thông báo sẽ triển khai máy bay giám sát tới Ba Lan sau các vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này.