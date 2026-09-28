Ba Lan và Litva chuẩn bị kế hoạch sơ tán xuyên biên giới cho các nước Baltic

Theo kế hoạch, nếu cần thiết, một bộ phận người dân Litva, Latvia và Estonia có thể được sơ tán qua biên giới Ba Lan. Ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, cho biết công tác xây dựng kế hoạch đã được triển khai. Đại diện Litva và Ba Lan đang phân tích các quy trình, công tác hậu cần và năng lực cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sơ tán. Kế hoạch chi tiết sẽ được xây dựng sau khi hai nước đạt được thỏa thuận phù hợp.

Công tác chuẩn bị được tiến hành trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Vyčio Skliautas 2026” của Litva, nhằm kiểm tra hệ thống huy động quốc gia và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong tình huống khủng hoảng. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 3/10, trong đó có nội dung kiểm tra các quy trình sơ tán người dân.

Khoảng 3.000 quan chức, sĩ quan và đại diện các cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ tham gia cuộc diễn tập, cùng khoảng 1.000 tình nguyện viên. Một đoàn khoảng 20 người đến từ nhiều cơ quan của Ba Lan cũng đã tới Litva.

Trong quá trình diễn tập, các hệ thống cảnh báo người dân, việc tổ chức các điểm tập kết và đăng ký, hoạt động vận chuyển và di chuyển người sơ tán qua các khu vực khác nhau được kiểm tra. Ba Lan cũng tham gia công tác lập kế hoạch sơ tán xuyên biên giới.

Giới chức Litva nhấn mạnh mục tiêu của cuộc diễn tập là xây dựng và kiểm tra các quy trình ứng phó với khủng hoảng. Đây là hoạt động huấn luyện và không có nghĩa chính quyền đang dự báo một mối đe dọa sắp xảy ra.

Hành lang Suwałki, dải lãnh thổ nối Ba Lan với Litva và qua đó kết nối các nước Baltic với các đồng minh NATO khác cũng như phần còn lại của Liên minh châu Âu (EU), có ý nghĩa đặc biệt đối với kế hoạch này. Khu vực có các tuyến đường bộ chính nối Litva và Ba Lan. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng, khu vực này có thể đóng vai trò quan trọng đối với việc di chuyển binh sĩ, vận chuyển hàng hóa, vật tư cũng như sơ tán dân thường.

Ba Lan cũng đang chuẩn bị cho khả năng tiếp nhận người dân sơ tán từ các nước Baltic. Trong tháng 9, đại diện Litva và Latvia đã tới Ba Lan trong một chuyến khảo sát tập trung vào các vấn đề như sơ tán quy mô lớn, bảo vệ dân sự và tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi ở cho người sơ tán. Các cuộc thảo luận có sự tham gia của đại diện các cơ quan và tổ chức Ba Lan phụ trách an ninh và bảo vệ dân sự.