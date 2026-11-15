Ba Lan và Bulgaria tạm dừng đóng góp tài chính và viện trợ vũ khí cho Ukraine

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận ông đã thông báo tới Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng Warsaw sẽ chưa đóng góp thêm kinh phí cho cơ chế Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), chương trình huy động nguồn lực từ các đồng minh để mua sắm trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất cung cấp cho Kiev.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh Ba Lan đang dành nguồn lực đáng kể cho việc hiện đại hóa quân đội, đồng thời phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách cao.

Theo báo cáo giám sát của Chính phủ Mỹ công bố trong tuần này, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, 27 nước đồng minh NATO và đối tác, bao gồm cả Canada, Australia và New Zealand, đã cam kết khoảng 6,8 tỷ USD cho cơ chế Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine kể từ khi sáng kiến này được triển khai vào tháng 7/2025, với 4,9 tỷ USD đã được giải ngân.

Cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cũng tuyên bố Sofia không thể tiếp tục cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho Ukraine do những khó khăn về cân đối ngân sách quốc gia. Nhà lãnh đạo Bulgaria khẳng định nước này sẽ ngừng xuất kho vũ khí và đạn dược của quân đội để viện trợ cho Kiev, đồng thời bác bỏ khả năng tham gia gói hỗ trợ bổ sung trị giá 70 tỷ euro mà phía Ukraine đề xuất với các đối tác Liên minh châu Âu (EU). Ông Radev lưu ý việc kéo dài các khoản chi tiêu quy mô lớn cho cuộc xung đột có thể làm gia tăng sức ép kinh tế - xã hội tại các quốc gia thành viên EU.

Động thái đồng thời từ hai quốc gia thành viên NATO và EU ở sườn phía Đông diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang phải cân nhắc lại bài toán phân bổ nguồn lực tài chính giữa yêu cầu hỗ trợ bên ngoài với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố năng lực phòng thủ nội khối.