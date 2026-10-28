Ba Lan và Anh ký kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm

Thỏa thuận được xem là bước triển khai cụ thể Hiệp ước Đối tác An ninh và Quốc phòng Ba Lan - Anh ký hồi tháng 5, trong bối cảnh Warsaw và London cùng thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của NATO và quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, văn kiện xác định các định hướng hợp tác chiến lược giữa lực lượng vũ trang hai nước trong những năm tới, bao gồm thích ứng với các mối đe dọa lai, tăng cường năng lực răn đe ở sườn phía Đông NATO và mở rộng hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng tái khẳng định sự thống nhất và phối hợp trong việc hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu sau lễ ký, ông Kosiniak-Kamysz cho biết những lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, UAV, hệ thống chống UAV, năng lực tấn công tầm xa, chính xác và các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong nhiều tình huống. Đây được xem là những năng lực ngày càng quan trọng đối với quân đội các nước NATO trong bối cảnh phương thức tác chiến hiện đại thay đổi nhanh chóng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh Warsaw và London ủng hộ việc châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng, nhưng không đồng nghĩa với việc tách khỏi Mỹ. Theo ông, Ba Lan và Anh chủ trương củng cố liên minh xuyên Đại Tây Dương, đồng thời xây dựng năng lực quốc phòng mạnh hơn cho châu Âu. Quan điểm này phản ánh cách tiếp cận ngày càng được nhiều nước châu Âu thúc đẩy: tăng khả năng tự đảm bảo quốc phòng của châu lục, song vẫn duy trì NATO và quan hệ an ninh với Mỹ là nền tảng chủ chốt.

Kế hoạch hợp tác mới được ký trong bối cảnh Ba Lan tiếp tục tăng đầu tư cho quốc phòng và giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố sườn phía Đông NATO. Warsaw đang triển khai hàng loạt chương trình hiện đại hóa lực lượng lục quân, không quân và hải quân, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Anh cũng tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh London tìm cách duy trì vai trò nổi bật trong an ninh châu Âu sau khi rời Liên minh châu Âu.

Việc ký kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm cho thấy quan hệ Ba Lan - Anh đang được cụ thể hóa bằng các chương trình về công nghệ, công nghiệp quốc phòng, huấn luyện và phát triển năng lực quân sự. Đây đồng thời là một phần trong xu hướng các nước châu Âu gia tăng đầu tư và chia sẻ trách nhiệm đối với an ninh khu vực, trong khi tiếp tục coi NATO và liên minh xuyên Đại Tây Dương là nền tảng của cấu trúc an ninh châu Âu.