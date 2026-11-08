Ba Lan tuyên bố quốc tang sau vụ xả súng khiến hơn 20 người thương vong

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, ngày 7-11. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ tại khu vực quảng trường trung tâm Krakow, khi một người đàn ông điều khiển ô tô tiến vào khu vực rồi nổ súng vào đám đông. Nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế. Trong số những người bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài.

Phát biểu tại Krakow, Thủ tướng Tusk cho biết lực lượng chức năng còn phát hiện 3 thi thể tại nhà riêng của nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới, có thể là người thân của đối tượng.

Cảnh sát nhận định nghi phạm có dấu hiệu mang tư tưởng cực đoan, cực hữu. Khám xét xe của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều súng và đạn dược, trong đó có một khẩu súng nghi là AR-15.

Liên quan đến công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Cơ quan này khuyến cáo cộng đồng người Việt, đặc biệt tại Krakow, nâng cao cảnh giác và tránh xa khu vực hiện trường.

Ba Lan vốn là quốc gia có tỷ lệ xảy ra các vụ xả súng nơi công cộng thấp nhờ chính sách kiểm soát súng đạn chặt chẽ.