Ba Lan: Tuyên bố quốc tang hai ngày sau vụ xả súng

Theo hãng thông tấn APA, phát biểu họp báo tại Krakow, ông Donald Tusk gọi vụ xả súng là hành động "khủng bố", đồng thời cho biết thêm 3 thi thể - gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới - sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, nhiều khả năng họ là người trong gia đình của đối tượng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7-11 giờ địa phương, khi một đối tượng nam giới điều khiển ô tô tiến vào quảng trường trung tâm thành phố rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông. Nghi phạm mang theo một khẩu súng kiểu quân đội, nghi là súng trường bán tự động AR-15. Khám xét bên trong xe của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn súng và đạn dược khác.

Quảng trường Trung tâm ở Krakow, Ba Lan, nơi xảy ra vụ nổ súng ngày 7-11. Ảnh tư liệu: Аимаина хикари/CC0

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết, nghi phạm dường như có quan điểm cực đoan và bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng cực hữu. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài. Trong số những người thiệt mạng có 3 người Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa được xác định danh tính.

Liên quan tình hình bảo hộ công dân, theo TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong vụ việc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là ở Krakow, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực hiện trường và tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.