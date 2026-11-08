Ba Lan tuyên bố quốc tang 2 ngày sau vụ xả súng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (giữa) cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (thứ hai, trái) và Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski (thứ hai, phải) tại cuộc họp ở thành phố Krakow, sau vụ xả súng, ngày 7/11/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Phát biểu họp báo tại Krakow, ông Donald Tusk gọi vụ xả súng là một hành động "khủng bố", đồng thời cho biết thêm 3 thi thể - gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới - sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, nhiều khả năng họ là người thân trong gia đình của đối tượng.

Thông tin từ lực lượng cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày, khi một đối tượng nam giới điều khiển ô tô tiến vào quảng trường trung tâm của thành phố rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm dường như có quan điểm cực đoan và bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng cực hữu. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài. Trong số những người thiệt mạng có 3 người Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa được xác định danh tính.

Liên quan đến tình hình bảo hộ công dân, trao đổi với phóng viên TTXVN tại khu vực Trung-Đông Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong vụ việc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Đại sứ quán khuyến cáo cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là ở Krakow, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực hiện trường và tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan ngày 7/11/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực Katarzyna Cisło, nghi phạm mang theo một khẩu súng kiểu quân đội, nghi là súng trường bán tự động AR-15. Khám xét bên trong xe của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn súng và đạn dược khác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các nhân viên y tế đã được huy động tối đa đến hiện trường, đồng thời điều động trực thăng cứu thương hạ cánh xuống quảng trường để sơ tán người bị thương. Chính quyền thành phố đã yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Nhờ duy trì các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ, Ba Lan hiếm khi ghi nhận các vụ xả súng nơi công cộng. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm quốc gia Trung Âu này vừa triển khai các biện pháp thắt chặt an ninh sau chuỗi vụ tấn công bằng dao tại các trường học hồi tháng 10 vừa qua.