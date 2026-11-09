Ba Lan tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại Kraków

Vụ xả súng xảy ra ngày 7/11 đã gây chấn động dư luận Ba Lan, quốc gia vốn được đánh giá là có tình hình an ninh tương đối ổn định so với nhiều nước Tây Âu.

Tại Kraków, Quảng trường Chính thuộc khu phố cổ và các tuyến phố lân cận đã bị phong tỏa và chỉ được mở cửa trở lại vào tối 8/11. Nhiều quán cà phê gần hiện trường vẫn đóng cửa, trong khi cờ tại Tòa thị chính được treo rủ để tưởng niệm các nạn nhân.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Ba Lan PAP, nghi thức thổi kèn trumpet truyền thống vào mỗi giờ tại Nhà thờ Thánh Mary, nằm ngay bên quảng trường, đã tạm dừng suốt 12 giờ trong đêm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên nghi thức lâu đời này bị gián đoạn kể từ năm 1939.

Trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng sau vụ tấn công, cảnh sát thủ đô Warsaw ngày 7/11 thông báo siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh tại những khu vực đông người, đặc biệt là các địa điểm thu hút khách du lịch. Rào chắn an ninh cũng được dựng lên trên các tuyến đường dẫn vào phố Krakowskie Przedmieście, thuộc khu vực trung tâm lịch sử của thủ đô.

Vụ xả súng cũng khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự bàng hoàng, gửi lời chia buồn và thể hiện sự đoàn kết với Ba Lan.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: “Bàng hoàng và đau xót trước vụ xả súng thương tâm xảy ra tại Kraków. Chúng tôi xin bày tỏ tình đoàn kết, gửi lời chia buồn chân thành và sự cảm thông sâu sắc tới đất nước Ba Lan, các nạn nhân, cùng gia đình và người thân của họ”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các nạn nhân, gia đình và người dân Kraków, đồng thời tri ân các sĩ quan cảnh sát đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để ứng phó với vụ tấn công.

“Châu Âu luôn sát cánh cùng Ba Lan, chia sẻ nỗi đau và thể hiện tinh thần đoàn kết trong thời khắc khó khăn này”, bà von der Leyen khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ niềm tin rằng thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Ukraine bày tỏ sự đoàn kết với Ba Lan và nhân dân Ba Lan. Mọi người dân đều có quyền được sống trong an toàn,” ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Vụ xả súng tại Kraków, Ba Lan xảy ra vào khoảng 15h ngày 7/11 (giờ địa phương), khi một đối tượng nam giới lái ô tô tiến vào Quảng trường Chính ở trung tâm thành phố Kraków và bất ngờ nổ súng vào những người có mặt tại khu vực này, khiến 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương.