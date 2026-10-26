Ba Lan trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào Trung và Đông Âu

Sáng 26/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. Sau khi tiến hành hội đàm, hai Thủ tướng đã gặp gỡ báo chí, cho biết vừa thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: chinhphu.vn

Thông tin với báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong hội đàm, hai Thủ tướng đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp lớn.

Trong đó, liên quan đến hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên đã thống nhất cao tạo đột phá thực chất.

Cụ thể, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN - EU nhằm thúc đẩy lợi ích chung, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược của mỗi nước, bảo đảm chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

"Chúng tôi xác định Ba Lan là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; đồng thời, nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, nhất là về phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Đồng thời, thống nhất đưa hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, lao động, giao lưu nhân dân thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: chinhphu.vn.

Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ, trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình cao và Ba Lan vừa mới gia nhập nhóm những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông nêu rõ, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á của Ba Lan. Việt Nam đang ngày càng nổi tiếng hơn đối với các du khách Ba Lan, các doanh nghiệp và cả giới học thuật, cộng đồng nghiên cứu, khoa học công nghệ của Ba Lan.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Ba Lan nhận định hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối, trong đó có việc thúc đẩy các đường bay trực tiếp, qua đó tạo thuận lợi cho du lịch, giao thương và giao lưu giữa người dân hai nước.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và trao đổi sinh viên, tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp.

Việt Nam và Ba Lan là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Thời gian qua, Hiệp định EVFTA thực thi từ ngày 1/8/2020 đã góp phần củng cố triển vọng hợp tác giữa hai nước. Ba Lan cũng đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 11/2025.

Đỗ Kiều (tổng hợp)