Ba Lan thúc đẩy dự luật chặn nội dung bất hợp pháp trên mạng

Dự luật được thông qua với 242 phiếu thuận, 61 phiếu chống và 136 phiếu trắng. Theo đề xuất, tòa án và các cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu các nền tảng trực tuyến hạn chế quyền truy cập vào nội dung bất hợp pháp, bao gồm tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội, kích động thù hận, lừa đảo và xâm hại tình dục trẻ em. Trong trường hợp khẩn cấp, lệnh chặn có thể được thực thi ngay. Người có nội dung bị hạn chế vẫn có quyền khiếu nại và đề nghị khôi phục quyền truy cập.

Vụ việc xảy ra ngày 8/10 tại một trường tiểu học ở làng Leszczydół-Nowiny, cách thủ đô Warsaw khoảng 60 km về phía Đông Bắc. Một cựu học sinh 15 tuổi dùng dao tấn công nhân viên nhà trường, khiến một nhân viên vệ sinh 37 tuổi thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo Thủ tướng Tusk, nghi phạm đội mũ bảo hiểm gắn camera và có ý định ghi hình vụ tấn công. Nhà chức trách đang xem xét khả năng vụ việc liên quan đến một thử thách trực tuyến, song chưa xác định được động cơ gây án hoặc mối liên hệ với các vụ tấn công khác.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai tại trường học ở Ba Lan trong hai ngày liên tiếp. Ngày 7/10, một sinh viên 19 tuổi dùng dao rựa tấn công tại một trường học ở thành phố Ostrołęka, khiến 9 người bị thương. Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ một thanh niên 17 tuổi tại thị trấn Sierpc do bị nghi lên kế hoạch tấn công trường học. Sau các vụ việc, Thủ tướng Tusk triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cảnh báo nguy cơ bạo lực bắt chước và kêu gọi cảnh sát tăng cường tuần tra tại các trường học.

Dự luật được xây dựng nhằm hoàn thiện quy định của Ba Lan để phù hợp với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (DSA), đặt ra các yêu cầu đối với nền tảng trực tuyến trong xử lý nội dung bất hợp pháp. Dự luật hiện vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống ký ban hành trước khi có hiệu lực.