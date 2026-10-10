Ba Lan thông qua dự luật cấm bán rượu ban đêm trên toàn quốc

Theo dự luật, Ba Lan sẽ cấm bán rượu trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Reuters

Theo trang tin Bankier.pl của Ba Lan, dự luật được Hạ viện (Sejm) thông qua hôm 8-10 với 400 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Theo dự luật, việc bán rượu trên toàn quốc sẽ bị cấm trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này không áp dụng đối với nhà hàng và các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn để khách sử dụng tại chỗ.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương được trao quyền áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với hoạt động bán rượu mang đi, trong đó có thể cấm bán trong các khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ hoặc từ 6 giờ đến 9 giờ sáng.

Một nội dung đáng chú ý khác là lệnh cấm quảng cáo và tiếp thị tất cả các loại đồ uống có cồn, bao gồm cả bia. Các hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30.000 zloty (khoảng 8.100 USD) đến 1 triệu zloty (khoảng 270.000 USD), hoặc đối mặt với hình phạt tù theo quy định.

Dự luật cũng tăng cường trách nhiệm của người bán trong việc kiểm soát độ tuổi người mua. Theo đó, người bán phải yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi nghi ngờ khách hàng chưa đủ tuổi và từ chối giao dịch nếu người mua không cung cấp được giấy tờ hợp lệ.

Đối với các sản phẩm có dung tích dưới 300 ml, dự luật yêu cầu đồ uống có cồn phải được đóng gói trong chai thủy tinh hoặc kim loại. Bao bì cũng phải hiển thị cảnh báo sức khỏe rõ ràng về nguy cơ sử dụng rượu trong thời kỳ mang thai, việc lái xe sau khi uống rượu và những tác hại đối với người dưới 18 tuổi.

Ngoài các biện pháp hạn chế bán hàng và quảng cáo, dự luật tăng gấp đôi phí cấp phép kinh doanh rượu. Cụ thể, mức phí đối với đồ uống có nồng độ cồn dưới 18% tăng từ 525 zloty lên 1.050 zloty (tương đương khoảng 142 USD lên 284 USD). Đối với đồ uống có nồng độ cồn trên 18%, mức phí tăng từ 2.100 zloty lên 4.200 zloty (khoảng 567 USD lên 1.134 USD).

Hạ viện Ba Lan cũng thông qua các sửa đổi liên quan đến định nghĩa quảng cáo rượu, hoạt động bán hàng từ xa và quy định cấp phép đối với các hình thức trò chơi có thưởng được sử dụng trong hoạt động quảng bá đồ uống có cồn.

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