Ba lần thông báo đấu giá, xế hộp tiền tỉ của UBND tỉnh Nghệ An vẫn 'ế'

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào đến đăng ký mua hai chiếc xế hộp hiệu Toyota Land Cuiser mà UBND tỉnh Nghệ An đưa ra thông báo đấu giá trong 3 lần gần đây nhất.

Một trong 2 chiếc xe tiền tỉ qua 3 lần thông báo đấu giá không ai mua. Ảnh:ĐL

Trước đó, theo dự kiến ngày 30.3, phiên đấu giá 2 chiếc xe Toyota Land Cuiser mà UBND tỉnh Nghệ An được doanh nghiệp tặng sẽ được mở. Tuy nhiên, phiên đấu giá buộc phải dừng lại vì không có khách hàng nào đến đăng ký để đấu giá.

Lần thông báo đấu giá gần đây là vào ngày 20.3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An đã phát thông báo đấu giá tài sản với chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser XV sản xuất năm 2014 mang BKS: 80A-167.68 (UBND tỉnh Nghệ An sử dụng) và chiếc xe cùng loại mang BKS: 80A-017.88 (do Tỉnh ủy Nghệ An sử dụng).

Giá khởi điểm được Trung tâm đấu giá đưa ra cho lần lượt 2 chiếc xe là 2,4 tỷ đồng cho xe mang BKS: 80A-017.88 và 2,5 tỷ đồng cho chiếc xe mang BKS: 80A-167.68.

Mặc dù, đã lần thứ 3 thông báo đấu giá hai chiếc xe này, tuy nhiên sau cả 3 lần thì không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký mua khiến các phiên đấu giá không thể thực hiện được.

Trước đó, vào tháng 3.2014, Cty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng Tỉnh ủy Nghệ An chiếc Toyota Land Cruiser có trị giá hơn 2,7 tỉ đồng. Tỉnh ủy Nghệ An sau đó tiếp nhận xe phục vụ công tác, chiếc xe này sau đó được đeo BKS: 80A- 017.88.

Đến 1.2015, Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tặng tỉnh Nghệ An một xe Toyota Land Cruiser 4.7 VX, cũng trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng. UBND tỉnh đã giao Văn phòng tiếp nhận, sử dụng xe này với biển 80A- 167.68.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, căn cứ trên thực tế 2 chiếc xe này có giá trị lớn hơn so với quy định là Chủ tịch UBND tỉnh chỉ được phép sử dụng ôtô tối đa 920 triệu đồng; Bí thư tỉnh sử dụng xe tối đa 1,1 tỉ đồng...

Tiền bán tài sản sẽ được đưa vào ngân sách tỉnh, có thể dùng để mua xe mới với giá trị phù hợp theo quy định của Nhà nước.

HỒNG QUÂN