Ba Lan tăng phòng thủ UAV tại cửa khẩu giáp Ukraine

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz (bên trái) và Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński phát biểu tại họp báo về công tác bảo vệ biên giới. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ BA LAN

Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Ba Lan, ngày 22-9 (giờ địa phương), tại cửa khẩu Dorohusk-Jagodzin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz và Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński thông tin về sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ biên giới.

Theo đó, Ba Lan áp dụng các thủ tục an ninh nhằm hạn chế số người và phương tiện có mặt cùng lúc tại các cửa khẩu với Ukraine; tăng cường các biện pháp phòng không, phòng thủ tên lửa và chống UAV tại khu vực.

Bên cạnh đó, Ba Lan bố trí các khẩu đội Patriot tại Lublin và Mazovia, với sự hỗ trợ của trực thăng của CH Cezch đang hoạt động tại Ba Lan, trong khi Slovakia dự kiến cung cấp thêm các hệ thống radar.

Warsaw cũng thảo luận với các đồng minh về việc tăng cường hoạt động quân sự đa lĩnh vực “Eastern Sentry” của NATO nhằm củng cố phòng thủ tại sườn phía Đông.

Các biện pháp trên được triển khai sau khi xảy ra một số vụ việc liên quan UAV gần khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine. Ngày 13-9, một UAV của Nga được phát hiện gần cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk, cách biên giới Ba Lan khoảng 800m. Ngày 17-9, sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào miền Tây Ukraine, Ba Lan điều động máy bay quân sự và tạm thời đóng các sân bay Rzeszów và Lublin.