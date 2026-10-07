Ba Lan: Tấn công bằng dao tại trường học khiến nhiều người bị thương

Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra tại một trường dạy nghề ở Ostrołęka, cách thủ đô Vácsava 20 km về phía Bắc. Nghi phạm, là một nam sinh của trường, bị bắt giữ tại khu vực gần bãi biển của thành phố. Cảnh sát đã công bố hình ảnh nghi phạm sau khi bị bắt.

Lực lượng cấp cứu đã được điều động đến hiện trường. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo truyền thông địa phương, hầu hết các nạn nhân là học sinh.

Thị trưởng thành phố Ostroleka, ông Paweł Niewiadomski, đã xác nhận thông tin về vụ tấn công và cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.