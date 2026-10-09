Ba Lan siết chặt nội dung bạo lực trên mạng

Toàn cảnh một phiên họp tại Hạ viện Ba Lan ở thủ đô Vácsava. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, dự luật được thông qua với 242 phiếu thuận, 61 phiếu chống và 136 phiếu trắng, sau khi Thủ tướng Donald Tusk kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung kích động thù hận và bạo lực trên mạng. Theo dự luật, cơ quan chức năng sẽ có thêm thẩm quyền yêu cầu các nền tảng trực tuyến nhanh chóng hạn chế quyền truy cập vào nội dung bất hợp pháp. Trước đó, Ba Lan đã hình sự hóa một số hình thức phát trực tuyến hành vi bạo lực theo luật có hiệu lực từ tháng 8/2026.

Động thái này diễn ra sau vụ tấn công tại một trường tiểu học ở làng Leszczydół-Nowiny, cách thủ đô Warsaw khoảng 60 km về phía đông bắc, khiến một nhân viên bảo trì 37 tuổi thiệt mạng và hai người khác bị thương. Nghi phạm là một thiếu niên 15 tuổi.

Thủ tướng Tusk cho biết trong vụ việc này nghi phạm đội mũ bảo hiểm gắn camera và có ý định ghi lại vụ tấn công, làm dấy lên lo ngại về khả năng hành vi bạo lực được phát trực tuyến hoặc chia sẻ trên Internet. Ông cảnh báo nguy cơ các vụ tấn công tương tự bị kích thích bởi những thử thách trực tuyến và nội dung bạo lực.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai tại trường học ở Ba Lan trong vòng hai ngày. Trước đó, một học sinh 19 tuổi dùng dao rựa tấn công tại một trường học ở Ostrołęka, khiến chín người bị thương. Cảnh sát cũng bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi tại thị trấn Sierpc vì nghi âm mưu tấn công trường học. Nhà chức trách cho biết đã tìm thấy hai con dao trong đồ đạc của người này, cùng bằng chứng cho thấy thiếu niên đã tìm kiếm trên mạng cách thức thực hiện một vụ tấn công bạo lực. Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ của vụ án mạng tại Leszczydół-Nowiny và đang xem xét thông tin về khả năng có một thử thách trực tuyến liên quan. Đến nay, chưa có mối liên hệ nào được xác nhận giữa các vụ tấn công.

Sau các vụ việc trên, Thủ tướng Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp bất thường của các bộ trưởng Nội vụ và Hành chính công, Số hóa, Giáo dục và Y tế, cũng như điều phối viên các cơ quan tình báo và tổng tư lệnh cảnh sát. Nhà lãnh đạo Ba Lan cảnh báo về tình trạng tôn sùng bạo lực và đề xuất cảnh sát tăng cường tuần tra, với tần suất ghé thăm mỗi trường học ít nhất một lần mỗi ngày.