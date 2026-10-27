Warsaw đã công khai khẳng định sự sẵn sàng hoàn toàn của mình trong việc triển khai các thành phần răn đe chiến lược nước ngoài trên lãnh thổ quốc gia.

Điều này đề cập đến khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến lược thuộc về Mỹ hoặc Pháp như một phần của việc tăng cường sườn phía Đông của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Trong những bài phát biểu chính thức, các quan chức cấp cao của Ba Lan nhấn mạnh rằng bước đi này được xem là phản ứng trực tiếp trước tình hình địa chính trị đang thay đổi trong khu vực và các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Nhiều chuyên gia tin rằng việc Ba Lan tham gia các chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các đối thủ.

Trước đây Warsaw đã nhiều lần thăm dò khả năng tham gia chương trình chia sẻ hạt nhân của Mỹ, nhưng giờ đây phạm vi các nhà cung cấp tiềm năng đã mở rộng bao gồm cả lực lượng hạt nhân của Paris.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng việc hiện thực hóa sáng kiến ​​này sẽ đòi hỏi phải tiến hành nâng cấp quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng quân sự hiện có của Ba Lan.

Để tiếp nhận và lưu trữ an toàn các loại đạn dược đặc biệt, cần có những kho chứa ngầm chuyên dụng, sở chỉ huy an ninh và cần phải triển khai thêm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều lớp.

Ba Lan dự định sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II thuộc thế hệ thứ năm mua từ Washington làm phương tiện mang bom hạt nhân tiềm năng.

Những phát ngôn cứng rắn của Warsaw thường xuyên vấp phải sự chỉ trích gay gắt và những lời cảnh báo từ Moskva cũng như Minsk, khi họ cho rằng mình là đối tượng tác chiến của Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga trước đây đã tuyên bố rằng sự hiện diện của các kho vũ khí hạt nhân NATO ở gần biên giới của Liên minh, cụ thể là áp sát nước này và Belarus, sẽ biến các cơ sở nói trên thành mục tiêu ưu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp.

Rất nhiều nhà phân tích Nga nhấn mạnh rằng việc Ba Lan theo đuổi vị thế hạt nhân chỉ làm trầm trọng thêm sự leo thang căng thẳng nói chung và biến khu vực này thành vùng có rủi ro cao.

Nhưng bất chấp cảnh báo, Ba Lan vẫn kiên định theo đuổi hướng đi của mình, khi Warsaw khẳng định chỉ có nằm trong "chiến ô hạt nhân" mới là sự đảm bảo an ninh tốt nhất.

Đáng chú ý là thậm chí còn có nhận định Ba Lan sẽ tự phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình trong trường hợp đàm phán chia sẻ phương tiện răn đe chiến lược giữa nước này với các đồng minh thất bại.