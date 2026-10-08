Ba Lan rúng động với 2 vụ đâm dao trường học trong 2 ngày: Thủ tướng họp khẩn

Ngày 8/10, cảnh sát Ba Lan cho biết một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ sau khi dùng dao tấn công một trường tiểu học tại làng Leszczydol-Nowiny, phía đông bắc thủ đô Warsaw, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Hình ảnh do đài truyền hình nhà nước TVP Info phát sóng cho thấy nghi phạm bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Nguồn: MXH

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9h sáng. Nghi phạm từng theo học tại ngôi trường này và hiện là học sinh của một trường dạy nghề.

Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 37 tuổi, làm công việc chăm sóc tại trường. Dù được lực lượng cứu hộ nỗ lực hồi sức, người phụ nữ này vẫn không qua khỏi.

Hiệu trưởng Krzysztof Ochmanski cho biết ông nghe thấy tiếng la hét nên lập tức chạy ra hành lang kiểm tra. Tại đây, ông bị nghi phạm tấn công bằng một con dao dài.

Theo lời kể của hiệu trưởng, nghi phạm mang theo ba con dao. Trong lúc chống trả, ông bị thương nhưng vẫn khống chế được thiếu niên này.

Một giáo viên khác cũng bị thương khi tham gia ngăn chặn vụ tấn công. Bộ Nội vụ Ba Lan xác nhận hai người bị thương hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm. Hiện động cơ gây án vẫn chưa được xác định.

Một trực thăng cứu thương đã rời khỏi khu vực trường học sau vụ việc. Nhiều phụ huynh tập trung bên ngoài, chờ đón con. Một phụ huynh cho biết học sinh chưa được phép rời trường ngay sau vụ tấn công, nhưng tất cả đều an toàn.

Vụ tấn công ngày 8/10 xảy ra chỉ một ngày sau vụ bạo lực nghiêm trọng tại một trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, phía đông bắc Ba Lan.

Trong vụ việc ngày 7/10, một nam sinh 19 tuổi sử dụng hung khí tấn công những người có mặt tại trường, khiến 9 nạn nhân bị thương. Nghi phạm cũng tự gây thương tích, nâng tổng số người bị thương lên 10.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm không lâu sau vụ tấn công. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị và không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Trước hai vụ tấn công liên tiếp, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm đánh giá tình hình và thảo luận các biện pháp ứng phó với nguy cơ bạo lực trong giới trẻ.