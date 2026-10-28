Ba Lan nói thẳng về vấn đề phụ thuộc năng lượng Nga

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Andrzej Domanski đã lên tiếng khẳng định lập trường kiên định của quốc gia Trung Đông Âu.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Ba Lan - Đức ở Warsaw đầu tuần này, ông Domanski khẳng định, Warsaw sẽ không bao giờ chấp nhận quay lại trạng thái "như chưa từng có chuyện gì xảy ra" trong quan hệ với Nga, bao gồm cả việc tái phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và nguyên liệu thô từ gã khổng lồ Á-Âu.

Warsaw đã nhiều lần lập luận rằng việc phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch từ Nga gây ra những rủi ro nghiêm trọng về cả kinh tế lẫn an ninh cho châu Âu.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không thể quay lại trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra với Nga. Ba Lan sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó", Bộ trưởng Domanski nhấn mạnh.

Kể từ năm 2022, các quốc gia thành viên EU đã cắt giảm mạnh lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga qua đường ống và nhất trí loại bỏ dần nguồn cung còn lại trong những năm tới, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của Moscow đối với châu Âu thông qua năng lượng.

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Ngay cả trước khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra, nước này đã dành nhiều năm để đa dạng hóa các nguồn cung.

Ba Lan đã mở rộng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thông qua cảng Swinoujscie ở phía Tây Bắc đất nước và sát biên giới với Đức.

Quốc gia Trung Đông Âu đồng thời cũng tiếp nhận khí đốt từ Na Uy thông qua đường ống Baltic Pipe – dự án bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2022.

Để đa dạng hóa nguồn cung, Ba Lan đã mở rộng nhập khẩu LNG thông qua cảng Swinoujscie ở phía Tây Bắc đất nước. Ảnh: NIRAS

Những bình luận của ông Domanski được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Ba Lan - Đức lần thứ 4, nơi hai nước cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và công nghiệp.

Dù là đối tác thương mại quan trọng của nhau, Warsaw và Berlin vẫn thường xuyên có quan điểm khác biệt về chính sách năng lượng cũng như mức độ duy trì các mối liên kết kinh tế với Nga.

Ông Domanski cho biết, thế giới đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. "Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức mới về địa chính trị, chiến lược và công nghệ. Châu Âu phải sẵn sàng đối mặt với những thách thức này", ông nói.

Vị Bộ trưởng lập luận rằng điều này chỉ có thể thực hiện được với một nền kinh tế châu Âu vững mạnh, đòi hỏi phải tìm ra những động lực tăng trưởng mới.

"Chúng ta phải từ bỏ cái mà tôi gọi là nền kinh tế ngây thơ", ông nói. "Chúng ta phải kiên định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đấu tranh chống lại bộ máy hành chính rườm rà không cần thiết, xây dựng các thị trường năng lượng có tính cạnh tranh, đồng thời có cách tiếp cận đầy trách nhiệm đối với công nghệ".

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan cho rằng châu Âu cần phát triển lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh cắt giảm các quy định quản lý, hướng tới xây dựng một thị trường năng lượng chung châu Âu, song vẫn phải luôn chú trọng đến vấn đề an ninh.

Minh Đức (Theo Anadolu, TVP World)