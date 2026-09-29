Ba Lan nới lỏng quy định bắn hạ tên lửa và UAV Nga

Chiến đấu cơ của Ba Lan. Ảnh: ZUMA Press

Theo Politico và Kyiv Independent, động thái này có thể làm căng thẳng giữa Warsaw và Moscow gia tăng sau khi Nga liên tiếp thực hiện các vụ xâm nhập đường không, thử thách khả năng phòng thủ của Ba Lan trong những tuần gần đây.

Phát biểu với các phóng viên tại Deblin, Ba Lan, ông Tomczyk cho biết phi công hiện không chỉ phải “đọc radar” mà còn phải “nhận dạng bằng mắt” mối đe dọa trên không trước khi khai hỏa. “Điều đó có nghĩa phi công phải tiếp cận mục tiêu và tận mắt xác định chính xác vật thể là gì”, ông Tomczyk giải thích.

Bộ Quốc phòng Ba Lan hiện có kế hoạch hủy bỏ yêu cầu “nhận dạng” này.

Ông Tomczyk nói: “Sau khi thay đổi, phi công hoặc chỉ huy tác chiến chỉ cần đọc radar để đưa ra quyết định khai hỏa”. Theo ông, sự thay đổi này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, đồng nghĩa với việc các máy bay chiến đấu Ba Lan có thể nhanh chóng bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa bay vào lãnh thổ nước này từ hướng Nga.

Ngày 23/9, một trực thăng Mi-8 của Nga đã xâm nhập trong thời gian ngắn vào không phận Ba Lan từ khu vực Kaliningrad của Nga. Chiếc trực thăng bay sâu khoảng 300m vào lãnh thổ Ba Lan và ở đó 42 giây. Ba Lan đã điều máy bay chiến đấu ứng phó.

“Bản chất vụ việc cho thấy Nga một lần nữa thăm dò khả năng sẵn sàng của hệ thống phòng không Ba Lan”, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan bình luận sau vụ việc.

Trước đó, Ba Lan từng bắn hạ các UAV Nga trên lãnh thổ nước này. Cùng thời điểm năm ngoái, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski tuyên bố Warsaw sẽ bắn hạ máy bay Nga nếu xâm phạm không phận Ba Lan và lưu ý: “Các bạn đã được cảnh báo”.