Ba Lan nhất trí hợp tác sản xuất pháo tự hành Bogdana cùng Ukraine

Các công ty quốc phòng Ba Lan gồm PK MIL và SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne đã nhất trí hợp tác chuẩn bị sản xuất pháo tự hành bánh lốp 155 mm Bogdana của Ukraine. Đại diện các công ty đã thông báo điều này trong cuộc họp báo chung.

Bản ghi nhớ hợp tác thực chất đã được ký kết vào ngày 11/9/2026 trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ XXXIV mang tên MSPO diễn ra tại Kielce.

Một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm sẽ là tham gia sản xuất pháo tự hành 155 mm Bogdana của Ukraine. Trong khuôn khổ phân công lao động, PK MIL sẽ chịu trách nhiệm về mảng pháo binh.

Bên cạnh đó, SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sẽ đóng góp kinh nghiệm của mình trong việc thiết kế các loại xe chuyên dụng, tích hợp khung gầm ô tô và điều chỉnh chúng cho phù hợp với yêu cầu quân sự.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định trong tương lai, sự hợp tác giữa hai công ty sẽ bao gồm việc triển khai giải pháp cho phép cung cấp dịch vụ, sửa chữa và hỗ trợ vận hành trực tiếp cho người dùng cuối", ông Marek Vajeha - Chủ tịch Hội đồng quản trị của PK MIL cho biết.

Để tăng sản lượng, các doanh nghiệp Ukraine đã nắm vững một số biến thể của các hệ thống pháo binh trên nhiều loại khung gầm bánh lốp khác nhau, họ sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm cho đối tác Ba Lan.

Tính đến tháng 1/2026, pháo tự hành 2S22 Bogdana đang được lắp ráp trên 4 loại khung gầm khác nhau, điều này cho phép đa dạng hóa nguồn cung nền tảng ô tô và duy trì tốc độ sản xuất.

Vào tháng 3/2026, thông tin về kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất pháo tự hành Bogdana tại Ba Lan đã được công bố, mục đích như một biện pháp dự phòng nhằm bảo tồn năng lực sản xuất.

Để thực hiện điều này, Công ty PONAR Wadowice của Ba Lan và Nhà máy Chế tạo Máy công cụ hạng nặng Kramatorsk đã thành lập liên doanh PK MIL SA, trong đó phía Ba Lan nắm giữ 51% cổ phần.

Doanh nghiệp này dự định sản xuất cả pháo tự hành 155 mm Bogdana, cũng như hệ thống pháo kéo Bogdana-BG.

Tính đến tháng 3/2026, hơn 600 hệ thống pháo Bogdana của Ukraine gồm tất cả các biến thể, cả tự hành và xe kéo đã được sản xuất và đang sử dụng tích cực ngoài mặt trận.

Việc sản xuất tại Ba Lan cũng được xem là cơ hội để thâm nhập thị trường quốc tế và cung cấp hệ thống pháo binh cho khách hàng tại quốc gia này và các nước châu Âu khác.

Pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine được thiết kế theo tiêu chuẩn NATO, sử dụng cỡ nòng 155 mm với nòng dài gấp 52 lần đường kính (L/52).

Loại pháo tự hành này có thể bắn được tất cả các loại đạn 155 mm chuẩn NATO, bao gồm cả đạn dẫn đường tầm xa Excalibur do Mỹ sản xuất, hoặc Vulcano GLR của châu Âu.