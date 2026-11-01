Ba Lan nhận hàng loạt pháo tự hành Krab để khóa chặt Hành lang Suwalki

Lực lượng vũ trang Ba Lan vừa nhận thêm một lô pháo tự hành Krab theo hợp đồng REGINA. Thông tin này được Cơ quan Mua sắm Vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo.

Số trang thiết bị này đã được chuyển giao cho các đơn vị thuộc Sư đoàn Kỵ binh Thiết giáp Lubusz số 11, mang tên Vua Jan III Sobieski - một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ba Lan.

Đợt giao hàng mới bao gồm một số phương tiện tạo thành cấu trúc một tiểu đoàn hoàn chỉnh - xe chỉ huy và tham mưu, xe kiểm soát, xe vận tải và bốc xếp, và hệ thống pháo tự hành Krab.

Việc cung cấp số vũ khí trên được thực hiện bởi Huta Stalowa Wola (HSW) - một công ty trực thuộc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) thuộc sở hữu nhà nước.

Trong khi đó REGINA là một dự án trọng điểm nhằm tạo ra các tổ hợp pháo binh cấp tiểu đoàn dựa trên pháo tự hành 155 mm cho Quân đội Ba Lan. Một tiểu đoàn tiêu chuẩn bao gồm 24 pháo tự hành Krab, cũng như 11 xe hỗ trợ trên khung gầm bánh xích và bánh lốp.

Bộ Quốc phòng Ba Lan và HSW đã ký hợp đồng cung cấp 4 tiểu đoàn đầu tiên vào tháng 12/2016. Năm 2020, hai bên ký kết thỏa thuận bổ sung về việc cung cấp bộ trang bị cho tiểu đoàn thứ năm, và sau đó đặt hàng thêm để bù đắp số thiết bị đã chuyển giao cho Ukraine.

Krab là loại pháo tự hành 155 mm chủ lực của Quân đội Ba Lan, được lắp đặt trên khung gầm bánh xích, do Huta Stalowa Wola phát triển.

Hệ thống Krab khá đặc biệt khi được thiết kế dựa trên tháp pháo lấy từ pháo tự hành AS-90 của Anh với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính và khung gầm được cải tiến từ pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc.

Hệ thống pháo binh này có khả năng bắn ở khoảng cách lên đến 40 km bằng đạn tăng tầm lắp động cơ đẩy phản lực. Tốc độ bắn tối đa của hệ thống lên đến 6 viên/phút, và kíp chiến đấu gồm 5 người.

Pháo tự hành này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động TOPAZ hiện đại, hệ thống liên lạc kỹ thuật số và thiết bị nhìn đêm. Trọng lượng chiến đấu của Krab khoảng 48 tấn, và động cơ diesel 1.000 mã lực cho phép đạt tốc độ lên đến 60 km/h trên đường cao tốc.

Trong tương lai, chủ lực của các đơn vị pháo binh Quân đội Ba Lan sẽ là pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc chế tạo, khi hợp đồng mua sắm số lượng lớn cùng với giấy phép để sản xuất tại chỗ đang được triển khai.

Tuy vậy Ba Lan vẫn không bỏ quên pháo tự hành Krab mà sẽ sản xuất song song cả hai loại, bởi vì xét cho cùng giữa Krab và K9 có khá nhiều điểm tương đồng.