Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, thỏa thuận được Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael ký tại Lầu Năm Góc ngày 24/11. Văn kiện thiết lập khuôn khổ triển khai các dự án nghiên cứu quốc phòng chung, phát triển công nghệ và trao đổi dữ liệu kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên môn giữa hai nước.

Thỏa thuận cho phép các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ba Lan trực tiếp tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ với đối tác Mỹ. Qua đó, các công nghệ và trang thiết bị quân sự mới có thể được điều chỉnh ngay từ giai đoạn đầu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của lực lượng vũ trang Ba Lan. Các lĩnh vực hợp tác ban đầu tập trung vào vật liệu năng lượng cao, đạn dược, thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV.

Ba Lan hiện là một trong những khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, với các hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35, xe tăng Abrams, hệ thống tên lửa phòng không Patriot và pháo phản lực HIMARS. Tuy nhiên, Warsaw đang hướng tới mở rộng vai trò từ khách hàng mua sắm vũ khí sang đối tác tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ quân sự.

Thỏa thuận mới được kỳ vọng góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng của Ba Lan, đồng thời mở rộng hợp tác công nghiệp quân sự và củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai đồng minh NATO.