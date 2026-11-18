Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ. (Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời, nội dung giải đáp về việc tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân đã 3 lần liên tiếp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Cụ thể, công dân cho biết sinh năm 2003 và hiện đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 3 năm liên tiếp vừa qua, công dân này đều đã tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi nhưng kết quả đều không đạt chỉ tiêu (tiêu chuẩn) sức khỏe theo quy định.

Công dân này hỏi, trong các năm tiếp theo cho đến hết độ tuổi gọi nhập ngũ 27 tuổi, công dân có bắt buộc phải tiếp tục nhận lệnh và tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm nữa hay không?.

Trả lời nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, theo điểm đ khoản 3 Điều 13 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023 của Bộ trưởng Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025, quy định phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe.

Do đó, kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận tình trạng sức khỏe của công dân; kết quả của năm trước không có giá trị sử dụng trong năm tiếp theo.

Theo Bộ Quốc phòng, trường hợp công dân đã 3 lần liên tiếp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa đạt tiêu chuẩn sức khỏe không phải là căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe của công dân trong các năm tiếp theo.

Khi công dân nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì phải tham gia khám để Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe theo quy định.