Ba Lan lắp hơn 1.000 còi báo động dọc biên giới phía đông

Ba Lan mở rộng mạng lưới còi báo động sau các vụ tập kích gần biên giới. Ảnh minh họa: Ukrinform

Theo Ukrinform, Ba Lan đang tăng cường các biện pháp bảo vệ dân sự dọc biên giới phía Đông, với kế hoạch đưa số còi báo động tự động tại tỉnh Lubelskie lên hơn 1.000 chiếc vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński công bố kế hoạch trên ngày 19/9 tại thành phố Lublin, trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga nhằm vào những khu vực phía Tây Ukraine diễn ra gần biên giới Ba Lan.

Ông Kierwiński cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật và các cửa khẩu cũng như cơ sở hạ tầng gần biên giới Ukraine của Ba Lan ngày càng có nguy cơ trở thành mục tiêu của thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa.

"Chúng tôi sử dụng các công cụ nhằm đối phó với những mối đe dọa này", ông nói.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, đầu năm 2024, tỉnh Lubelskie chỉ có khoảng 30 còi báo động có khả năng kích hoạt từ xa. Con số này hiện đã tăng lên gần 350 và dự kiến vượt 1.000 vào cuối năm.

Tỉnh Lubelskie nằm ở phía Đông Ba Lan, giáp Ukraine và Belarus. Đây cũng là khu vực có nhiều tuyến giao thông quan trọng nối Ba Lan với Ukraine.

Việc mở rộng hệ thống cảnh báo nằm trong chương trình tăng cường năng lực bảo vệ dân sự của Ba Lan. Chính quyền tỉnh Lubelskie cho biết mục tiêu đến cuối năm là có ít nhất 1.000 còi báo động có thể được kích hoạt từ xa.

Trong một cuộc diễn tập phản ứng với tín hiệu cảnh báo tại Lubelskie và tỉnh Podkarpackie hồi cuối tuần qua, Bộ Nội vụ Ba Lan cũng tập trung hướng dẫn người dân cách phản ứng khi nhận cảnh báo trên không.

Các vụ tập kích gần biên giới

Động thái của Ba Lan được đưa ra sau một loạt vụ tập kích nhằm vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine, trong đó có những địa điểm nằm rất gần biên giới Ba Lan.

Ngày 13/9, một vụ tấn công xảy ra gần cửa khẩu Dorohusk-Yahodyn. Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết địa điểm bị tấn công nằm khoảng 800m bên trong lãnh thổ Ukraine và hoạt động tại cửa khẩu đã phải tạm dừng trước khi được nối lại.

Cùng ngày, một UAV cũng đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách tại khu vực Volyn, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Không có thương vong được báo cáo trên đoàn tàu.

Ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết nước này đang tăng cường bảo vệ các cửa khẩu với Ukraine. Quân đội Ba Lan triển khai các đơn vị công binh xây dựng những vị trí bảo vệ, chốt quan sát và công sự gần các cửa khẩu Dorohusk, Medyka và Korczowa.

Đến ngày 17/9, Ba Lan tiếp tục phải kích hoạt hệ thống cảnh báo tại một số khu vực phía Đông trong thời gian Nga tiến hành cuộc tập kích lớn nhằm vào miền Tây Ukraine. Chính quyền tỉnh Lubelskie cho biết 630 còi đã được kích hoạt trong khu vực, trong đó 355 chiếc có khả năng kích hoạt từ xa.

Ba Lan cũng nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu khi các đợt không kích của Nga diễn ra gần biên giới. Tuy nhiên, Warsaw cho biết không có vụ xâm phạm không phận Ba Lan trong đợt tấn công ngày 17/9.

Nga nói gì về các mục tiêu gần biên giới Ba Lan?

Moskva đưa ra cách giải thích khác về các cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vụ tấn công ngày 13/9 gần cửa khẩu Dorohusk-Yahodyn, mục tiêu là cơ sở hạ tầng phục vụ việc vận chuyển hàng quân sự từ châu Âu vào miền Tây Ukraine.Moskva cho biết đây là lý do các tuyến giao thông và cơ sở hậu cần ở khu vực này nằm trong phạm vi tấn công.

Điều này phù hợp với thực tế các cửa khẩu phía Tây Ukraine đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, viện trợ và trang thiết bị quân sự từ các nước châu Âu vào Ukraine.

Trong khi đó, phía Ba Lan nhìn các vụ việc từ góc độ an ninh biên giới. Bộ trưởng Nội vụ Kierwiński cho rằng việc UAV và tên lửa xuất hiện ngày càng gần biên giới khiến hệ thống bảo vệ dân sự cần được tăng cường.

Từ còi báo động đến hệ thống bảo vệ dân sự

Ba Lan không chỉ mở rộng mạng lưới còi mà còn tăng cường các biện pháp bảo vệ dân sự khác.

Chính quyền Lubelskie cho biết tỉnh này hiện có gần 3.500 địa điểm có thể sử dụng làm nơi trú ẩn trong tình huống khẩn cấp. Các cuộc diễn tập gần đây được tổ chức với sự tham gia của lực lượng cứu hỏa nhà nước, lực lượng cứu hỏa tình nguyện và chính quyền địa phương.

Chính phủ cũng đang hướng tới việc kết hợp nhiều phương thức cảnh báo, trong đó có thông báo trực tiếp tới điện thoại di động, thay vì chỉ phụ thuộc vào còi báo động.

Với kế hoạch đưa số còi tự động tại Lubelskie lên hơn 1.000 chiếc vào cuối năm, Warsaw đang chuyển từ một hệ thống cảnh báo tương đối hạn chế sang mạng lưới có khả năng phản ứng nhanh hơn trước các tình huống khẩn cấp.