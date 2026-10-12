Ba Lan họp khẩn về nghi ngờ âm mưu ám sát Thủ tướng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Vácsava (Warsaw), ngày 16/2/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan Karolina Galecka cho biết cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Nội địa (ABW), sau khi cảnh sát nhận được thông tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công.

Theo người phát ngôn Jacek Dobrzynski, các cơ quan tình báo Ba Lan đang đặc biệt coi trọng những lời đe dọa nhằm vào Thủ tướng Tusk, do nhận định các mối đe dọa này có độ tin cậy cao.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn cấp, ông Dobrzynski nhấn mạnh giới chức đang xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và đánh giá khả năng những lời đe dọa được thực hiện là đáng kể. Theo ông, Thủ tướng Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz đã nhận được các lời đe dọa vào khoảng 5h ngày 11/10 theo giờ GMT.

Tờ Gazeta Wyborcza đưa tin các lời đe dọa được gửi qua các kênh điện tử, trong đó có thông tin về nơi ở và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của hai chính trị gia. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố cụ thể nội dung cũng như bản chất của mối đe dọa.

Cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh sau 3vụ tấn công bằng dao tại trường học chỉ trong vòng 4 ngày, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ba vụ tấn công trường học trong 4 ngày

Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 7/10 tại một trường dạy nghề ở tỉnh Mazovia, miền Trung Ba Lan. Một nam sinh 19 tuổi bị cáo buộc dùng vật sắc nhọn tấn công bạn học và giáo viên, khiến chín người bị thương.

Ngày 8/10, một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc sát hại nhân viên bảo vệ tại ngôi trường cũ của mình ở Leszczydol-Nowiny, thuộc tỉnh Mazovia, đồng thời làm bị thương hai người khác. Thủ tướng Tusk cho biết nghi phạm đã gắn camera lên mũ bảo hiểm để ghi lại vụ tấn công.

Đến ngày 10/10, một phụ nữ 21 tuổi tấn công một cơ sở giáo dục thường xuyên ở thủ đô Warsaw, khiến ba phụ nữ khác bị thương.

Trước tình hình trên, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ 117 người trên cả nước vì mang theo dao hoặc vũ khí nguy hiểm, cũng như đe dọa tấn công trường học và học sinh. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 64.000 trường học, phần lớn nằm tại tỉnh Mazovia.

Ngày 9/10, cảnh sát cho biết các điều tra viên về tội phạm mạng chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy một thử thách trên mạng xã hội là nguyên nhân châm ngòi cho làn sóng bạo lực trong giới trẻ, hoặc các vụ tấn công có sự phối hợp với nhau.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của chính phủ sáng 11/10, Thủ tướng Tusk nhận định các vụ tấn công mang tính bột phát, trong bối cảnh xu hướng tôn sùng bạo lực trên mạng ngày càng gia tăng.

Ông khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ việc do một tổ chức quy mô lớn điều phối. Theo Thủ tướng Ba Lan, mức độ quan tâm đến bạo lực đã gia tăng trên thế giới cũng như tại Ba Lan trong những năm gần đây.

Ông Tusk cho rằng các vụ tấn công phản ánh tâm lý bạo lực mang tính hư vô, thay vì xuất phát từ một hệ tư tưởng chính trị cụ thể. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số người bị bắt giữ có liên quan đến các nhóm cực hữu.

Thủ tướng Ba Lan cũng lưu ý cơ quan chức năng ghi nhận sự gia tăng các lượt tìm kiếm trên mạng liên quan đến Đức Quốc xã, các phong trào cực hữu và những kẻ giết người hàng loạt được tôn sùng trên không gian mạng.

Theo ông Tusk, đây là một hiện tượng đáng lo ngại khi trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với nội dung bạo lực thông qua trò chơi điện tử và các câu chuyện về tội phạm trên mạng.

Ông cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục kiểm tra các trường học trên cả nước trong tuần tới nhằm bảo đảm những học sinh tiếp xúc với thông tin về các vụ tấn công bằng dao không nảy sinh ý định thực hiện các hành vi bạo lực bắt chước.