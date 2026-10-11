Ba Lan họp khẩn sau thông tin đe dọa tấn công Thủ tướng

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan Karolina Galecka cho biết cuộc họp được tổ chức theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński và Bộ trưởng Điều phối các Cơ quan Đặc biệt Tomasz Siemoniak, sau khi cảnh sát cung cấp thông tin về một vụ tấn công có thể xảy ra.

Theo bà Galecka, cuộc họp diễn ra lúc 11h ngày 11/10 tại Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét thông tin và triển khai những biện pháp cần thiết để xử lý nguy cơ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: X/donaldtusk

Đài phát thanh tư nhân Radio Zet đưa tin cảnh sát Ba Lan đã nhận được một email chứa thông tin về mối đe dọa. Hiện chưa có thông tin công khai về danh tính người gửi hoặc mức độ cụ thể của kế hoạch.

Mặc dù tội phạm bạo lực tương đối hiếm tại Ba Lan, quốc gia này vẫn phải đối mặt với những thách thức an ninh trong bối cảnh tình hình chính trị phân cực và cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn ở khu vực lân cận.

Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Ba Lan bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi bị cáo buộc kêu gọi ám sát các chính trị gia cấp cao của nước này. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về những lời đe dọa nhằm vào các nhân vật chính trị.

Năm 2024, Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông đã nhận được các lời đe dọa sau vụ ám sát hụt nhằm vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Vụ tấn công nhằm vào ông Fico khi đó gây chấn động châu Âu, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ bạo lực chính trị trong khu vực.

Thông tin về nguy cơ tấn công nhằm vào lãnh đạo Ba Lan xuất hiện trong lúc chính quyền nước này duy trì mức cảnh giác an ninh cao sau một loạt vụ bạo lực tại trường học.

Theo Reuters, làn sóng bạo lực gần đây đã khiến một nhân viên bảo vệ trường học thiệt mạng hôm 8/10. Các vụ việc liên tiếp làm gia tăng sức ép đối với giới chức trong việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục và ngăn chặn những hành vi bạo lực.