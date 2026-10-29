Ba Lan giành quyền đặt trung tâm bảo dưỡng tên lửa Patriot duy nhất ngoài Mỹ

Hệ thống phóng tên lửa phòng không Patriot của quân đội Ba Lan di chuyển trên đại lộ Wislostrada trong lễ duyệt binh nhân Ngày Lực lượng Vũ trang tại Warsaw, ngày 15/8. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 28/10, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka thông báo nước này đã vượt qua Đức, Hà Lan và Na Uy để giành dự án. Theo bà, đề xuất của Ba Lan đạt điểm số cao nhất trong vòng đánh giá hồ sơ, trước khi Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sau nhiều tháng đàm phán.

Phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, bà Sobkowiak-Czarnecka nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh của liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cũng cho rằng quyết định này khẳng định vai trò của Ba Lan với tư cách đối tác của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết dự án thực hiện các cam kết hợp tác công nghiệp quốc phòng được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 7. Khoản đầu tư nhằm tăng cường khả năng chống chịu của khu vực và giúp các đồng minh châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với năng lực phòng thủ của mình.

Ba Lan sẽ tiếp tục đàm phán với tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Lockheed Martin của Mỹ trước khi triển khai dự án. Theo giới chức nước này, trung tâm cần ít nhất vài tháng để có thể đi vào hoạt động. Cơ sở sẽ đảm nhiệm việc bảo dưỡng kỹ thuật tên lửa, giúp duy trì tình trạng hoạt động và khả năng sẵn sàng tác chiến. Đức, Hà Lan và Thụy Điển cũng sẽ tham gia tích hợp các khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Việc xây dựng trung tâm diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đẩy mạnh năng lực phòng không trước những lo ngại về an ninh khu vực liên quan đến xung đột tại Ukraine và các mối đe dọa từ Nga. Trong khuôn khổ chương trình Wisła, quân đội Ba Lan đã tiếp nhận hai khẩu đội Patriot, đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến vào tháng 12/2025.

Năm 2018, Ba Lan đặt mua khoảng 200 tên lửa PAC-3 MSE. Giai đoạn tiếp theo của chương trình dự kiến bổ sung sáu khẩu đội Patriot và khoảng 600 tên lửa, với thời hạn bàn giao đến năm 2029. Việc bảo dưỡng tên lửa ngay trong nước được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phát triển chuyên môn quốc phòng trong nước.

(theo Euronews)