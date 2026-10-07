Ba Lan dựng “lá chắn” Patriot sát biên giới Ukraine

Các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được giới thiệu tại Toruń, Ba Lan vào tháng 10-2022. Ảnh tư liệu: SOPA Images

Theo Kyiv Post, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 5-10 cho biết các hệ thống Patriot sẽ được bố trí tại Lublin, trong đó ưu tiên bảo vệ sân bay Lublin và hoạt động hàng không tại khu vực.

Đây là lần đầu các khẩu đội Patriot được triển khai tại tỉnh này. Ba Lan cũng sẽ thành lập thêm các đơn vị quân sự tại Lublin, trong đó có lực lượng tác chiến với hệ thống không người lái.

Lublin nằm ở miền Đông Ba Lan, giáp Ukraine và gần các khu vực thường xuyên hứng chịu không kích trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 5-10, Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan từng phát cảnh báo nguy cơ trên không tới người dân tỉnh này sau một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ và nhà chức trách xác nhận không có mối đe dọa đối với lãnh thổ Ba Lan.

Cùng với tăng cường phòng không, Warsaw đang đẩy mạnh phòng thủ dân sự. Chính phủ ngày 6-10 thông qua chương trình trị giá 102,4 tỷ zloty, khoảng 26 tỷ USD, cho giai đoạn 2027-2031.

Khoản tiền sẽ được dùng để xây dựng, nâng cấp nơi trú ẩn, mua thiết bị cứu hộ, dự trữ vật tư, bảo đảm nước và năng lượng, đồng thời tăng cường hệ thống cảnh báo, liên lạc và an ninh mạng.