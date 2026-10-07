Ba Lan dựng 'lá chắn' Patriot ở biên giới Ukraine

Các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được giới thiệu tại Toruń, Ba Lan vào tháng 10/2022. Ảnh tư liệu: SOPA Images

Theo tờ Kyiv Post, Ba Lan sẽ triển khai các khẩu đội phòng không Patriot tại tỉnh Lublin, giáp Ukraine, đồng thời dành 102,4 tỷ zloty (khoảng 26,4 tỷ USD) trong 5 năm tới cho chương trình bảo vệ dân sự và phòng thủ dân sự, trong bối cảnh Warsaw lo ngại xung đột Ukraine có thể tiếp tục lan tới gần lãnh thổ nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz ngày 5/10 thông báo các hệ thống Patriot sẽ được bố trí tại tỉnh Lublin nhằm tăng cường bảo vệ khu vực, trong đó có sân bay Lublin và hoạt động hàng không tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, đây là lần đầu tiên các khẩu đội Patriot được triển khai tại tỉnh này.

Ông Kosiniak-Kamysz cho biết, quyết định được đưa ra nhằm tăng cường an ninh cho khu vực và tạo cảm giác an toàn hơn cho người dân. Ba Lan đồng thời sẽ thành lập thêm các đơn vị quân sự mới tại Lublin, trong đó có lực lượng tác chiến với các hệ thống không người lái.

Tăng phòng thủ ở sát biên giới Ukraine

Lublin nằm ở phía Đông Ba Lan, giáp Ukraine và cách không xa các khu vực thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích trong xung đột Nga - Ukraine. Vị trí này khiến tỉnh Lublin trở thành một trong những khu vực nhạy cảm nhất trước nguy cơ xung đột lan sang lãnh thổ Ba Lan.

Ngày 5/10, Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan đã phát cảnh báo tới người dân tỉnh Lublin về nguy cơ trên không sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ và nhà chức trách xác nhận không có mối đe dọa đối với lãnh thổ Ba Lan.

Đây không phải lần đầu người dân khu vực biên giới phía Đông Ba Lan phải ứng phó với những cảnh báo như vậy. Trong tháng 9, Warsaw đã tổ chức các đợt huấn luyện người dân tại Lublin và Podkarpackie cách phản ứng khi nghe còi báo động hoặc nhận cảnh báo về nguy cơ không kích. Chính quyền cũng đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới còi báo động tự động và xây dựng các điểm trú ẩn.

Tháng 9, Ba Lan cũng bắt đầu áp dụng các quy định mới nhằm rút ngắn thời gian phản ứng trước các mối đe dọa trên không. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz, những thay đổi này nhằm giúp lực lượng phòng không đưa ra quyết định nhanh hơn khi phát hiện mục tiêu khả nghi.

26 tỷ USD cho phòng thủ dân sự

Cùng ngày công bố việc triển khai Patriot, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Chính phủ Ba Lan sẽ dành 102,4 tỷ zloty, tương đương khoảng 26 tỷ USD, trong giai đoạn 2027-2031 cho chương trình Bảo vệ dân cư và Phòng thủ dân sự.

Ngày 6/10, Chính phủ Ba Lan đã chính thức thông qua chương trình này. Khoảng 30 tỷ zloty sẽ được phân bổ cho các chính quyền địa phương và khu vực để họ quyết định những hạng mục cần ưu tiên.

Nguồn tiền sẽ được sử dụng để xây dựng và nâng cấp nơi trú ẩn, mua sắm thiết bị, phát triển các căn cứ cứu hộ, dự trữ vật tư thiết yếu, bảo đảm nguồn cung nước và năng lượng trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo và tăng cường an ninh mạng, liên lạc.

Ba Lan đã tăng tốc củng cố hệ thống phòng thủ dân sự trong năm nay khi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày càng thường xuyên tác động đến khu vực gần biên giới nước này.

Đầu tháng 10, Reuters đưa tin thành phố Lublin đã mở lại một hầm trú ẩn thời Chiến tranh Lạnh, được hiện đại hóa để có thể bảo vệ khoảng 200 người trong tối đa 72 giờ, với hệ thống cung cấp không khí, nước và điện độc lập.

Trước đó, Ba Lan cũng mở rộng mạng lưới còi báo động tại khu vực phía Đông. Riêng tỉnh Lublin, số còi có thể kích hoạt từ xa đã tăng từ khoảng 30 chiếc vào đầu năm 2024 lên gần 350 chiếc, với mục tiêu vượt 1.000 chiếc vào cuối năm nay.

Chính quyền Ba Lan cũng đang xây dựng hệ thống bảo vệ dân sự theo hướng không chỉ chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh mà còn ứng phó với thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác. Chương trình mới bao gồm cả hạ tầng trú ẩn, cứu hộ, năng lượng, nước sạch, thông tin liên lạc và an ninh mạng.