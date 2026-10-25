Ba Lan dự định triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp và Mỹ trên lãnh thổ nước này

Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin WNP.pl, ông Kosiniak-Kamysz lưu ý rằng sáng kiến sử dụng chung vũ khí hạt nhân giữa một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể được triển khai trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ nhằm thiết lập một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.

Theo Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz, việc tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ không chỉ giới hạn ở sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại Ba Lan. Warsaw còn mong muốn tham gia chương trình hợp tác hạt nhân, cho phép một số quốc gia thành viên NATO tham gia cơ chế răn đe hạt nhân. Ông cho biết sáng kiến sử dụng chung vũ khí hạt nhân giữa một số nước NATO có thể được triển khai trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ, song không nêu thời hạn đưa ra quyết định cụ thể. Theo ông, vấn đề này cần được tham vấn trước với các đồng minh châu Âu.

Bên cạnh hợp tác với Washington, Ba Lan cũng đang tích cực thúc đẩy quan hệ với Pháp trong lĩnh vực hạt nhân. Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh việc tham gia chương trình hợp tác hạt nhân của Mỹ không loại trừ khả năng phát triển quan hệ hợp tác với Paris. Ông cho biết Pháp đang đề xuất dành cho các đối tác châu Âu vai trò lớn hơn trong hệ thống răn đe hạt nhân của nước này.

Theo kế hoạch được công bố, Ba Lan dự định từng bước tăng cường các cam kết liên quan đến răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, các quyết định cụ thể vẫn cần được cân nhắc và thảo luận với các đồng minh.

Liên quan đến hợp tác quân sự Mỹ - Ba Lan, ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz đã đề xuất với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth về việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Đầu tháng 9, một phái đoàn Mỹ đã đến Ba Lan khảo sát các địa điểm tiềm năng. Ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này đã đạt được “tiến triển đáng kể”.

Trong khi đó, hồi tháng 8, Ba Lan từng tuyên bố không có ý định triển khai đầu đạn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này, dù hai bên vẫn đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ. Tháng 7, Ba Lan và Pháp đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên về hợp tác hạt nhân, đánh dấu bước khởi đầu trong nỗ lực tăng cường phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực này.