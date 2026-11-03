Ba Lan đóng cửa sân bay sau cảnh báo bom trên máy bay

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 3/11, một máy bay chở khách của Hãng hàng không LOT Polish Airlines (Ba Lan) khởi hành từ London (Anh) đã phải hạ cánh ngoài kế hoạch xuống sân bay Modlin ở thủ đô Vácsava sau khi xuất hiện cảnh báo có bom trên máy bay. Sự việc khiến sân bay này phải tạm thời đóng cửa.

Theo thông báo của Ban quản lý sân bay Modlin, cảnh báo được phát đi lúc 9h54 (giờ địa phương) trên chuyến bay từ sân bay Heathrow (London) đến sân bay Chopin ở Vácsava.

Đến 10h01, máy bay Boeing 737 MAX hạ cánh xuống sân bay Modlin. Trên máy bay có 181 người.

Các lực lượng chức năng đang xác minh thông tin đe dọa và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại sân bay. Ban quản lý sân bay Modlin cho biết sẽ duy trì đóng cửa cho đến khi có thông báo mới./.