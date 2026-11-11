Ba Lan đổi 2 máy bay MiG-29 lấy công nghệ UAV của Ukraine

Một chiếc MiG-29S của Không quân Nga. Ảnh: Wikipedia

Theo The Kyiv Independent, ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Ba Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận thành lập các nhóm công tác chung về công nghệ UAV, đồng thời tiếp tục đàm phán về khả năng chuyển giao 2 tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Tomczyk cho biết thỏa thuận thành lập các nhóm công tác Ba Lan - Ukraine về công nghệ UAV đã được ký kết với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Boyev.

Ông Tomczyk cho biết thêm hai bên đang hoàn tất các thủ tục để chuyển giao tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine, đổi lại Warsaw sẽ được tiếp cận các công nghệ UAV và chống UAV của Kiev.

Thông báo trên được đưa ra trong chuyến thăm Kiev của ông Tomczyk cùng Tướng Karol Domanowski, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và an ninh song phương. Đề xuất trao đổi này được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán giữa Kiev và Warsaw.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Ba Lan từng cân nhắc chuyển giao số tiêm kích MiG-29 còn lại cho Ukraine để đổi lấy chuyên môn và công nghệ của nước này trong lĩnh vực sản xuất UAV và tên lửa.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã gặp trở ngại vào tháng 6 năm nay, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Warsaw sẽ không tiến hành chuyển giao do cho rằng Ukraine chưa thực hiện cam kết chia sẻ công nghệ UAV.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, Ukraine hiện vận hành khoảng 40 máy bay MiG-29. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, nước này đã tiếp nhận 14 máy bay MiG-29 từ Ba Lan và 13 chiếc từ Slovakia.

Việc tiếp nhận thêm các máy bay cùng loại có thể giúp Ukraine bổ sung năng lực cho lực lượng không quân trong ngắn hạn, do các phi công nước này đã quen vận hành dòng tiêm kích do Liên Xô thiết kế. Trong khi đó, Ba Lan có kế hoạch thay thế các máy bay MiG-29 bằng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và FA-50 của Hàn Quốc.

Về dài hạn, Ukraine cũng đang tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân bằng các dòng máy bay phương Tây. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thảo luận về khả năng mua tiêm kích Gripen của Thụy Điển và Rafale của Pháp nhằm từng bước xây dựng lực lượng không quân hiện đại hơn.