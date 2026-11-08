Ba Lan điều tra vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng tại trung tâm thành phố Krakow

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski ngày 7/11 cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy nghi phạm có thể bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu và mang quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, nhận định này hiện chưa được xác minh đầy đủ.

Vụ việc xảy ra ngay sau 15 giờ ngày 7/11 (giờ địa phương), gần Quảng trường Chợ Chính, một trong những địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất Ba Lan. Theo đài phát thanh RMF FM, một người đàn ông di chuyển bằng ô tô trên phố Sławkowska hướng về quảng trường đã nổ súng vào những người có mặt trong khu vực. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng 20 tiếng súng. Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Anh, và 16 người bị thương, trong đó có 5 người nước ngoài. Danh tính của một số nạn nhân tử vong hiện chưa được xác định.

Cảnh sát đã nổ súng vào nghi phạm chỉ 3 phút sau khi nhận được thông báo đầu tiên về vụ việc. Người này, 25 tuổi, bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu và phải trải qua phẫu thuật. Theo truyền thông địa phương, nghi phạm có giấy phép sở hữu hai khẩu súng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc số vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Krakow, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ xả súng là một hành động khủng bố, đồng thời cho biết thêm 3 thi thể - gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới - sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, nhiều khả năng họ là người thân trong gia đình của đối tượng. Cảnh sát tiếp tục khám xét hiện trường và kiểm tra chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công do lo ngại phương tiện này có thể chứa chất nổ. Nhà chức trách cũng đang thu thập bằng chứng hình ảnh, điều tra khả năng có đồng phạm và xác định động cơ gây án.

Thủ tướng Tusk khẳng định đang nhận báo cáo thường xuyên từ Bộ Nội vụ về tiến trình điều tra. Trong khi đó, cảnh sát cho biết hiện chưa có thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tương tự tại những địa điểm khác ở Ba Lan, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang trong 2 ngày 8-9/11 nhằm tưởng niệm các nạn nhân.