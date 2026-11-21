Ngày 20/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các vụ xâm nhập không phận nước này dường như là một “hành động khiêu khích có chủ ý”. Ông nhấn mạnh diễn biến mới càng cho thấy Ba Lan cần tham gia vào các quyết định và cuộc thảo luận liên quan đến tương lai Ukraine cũng như an ninh châu Âu.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, trong số các vật thể bay được phát hiện có một tên lửa hành trình Kh-101, một vật thể khác được cho là tên lửa và một máy bay không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz cho biết sẽ đề nghị Tổng thư ký NATO phân bổ thêm lực lượng và khí tài để hỗ trợ chiến dịch “Người canh gác Phương Đông”, trong đó ưu tiên triển khai máy bay cảnh báo sớm, và khởi xướng cuộc họp khẩn cấp giữa các quốc gia thành viên liên minh.

Quân đội Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu phối hợp với lực lượng đồng minh để bảo vệ không phận. Nhà chức trách Ba Lan cho biết không có người bị thương và chưa ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các cơ quan chức năng đã triển khai điều tra, làm rõ những vụ việc liên quan.

Trước diễn biến trên, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Donald Tusk về những vi phạm nghiêm trọng không phận Ba Lan. Ông khẳng định NATO đoàn kết với Warsaw và sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe, phòng thủ của liên minh.

Kể từ khi xung đột bùng phát, tên lửa Nga và Ukraine đã vài lần bay lạc vào không phận Ba Lan. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong thời điểm 2.800 binh sĩ đến từ 9 quốc gia châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Estonia, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển) đang tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài hai tuần thuộc sáng kiến quân sự ngoài khối NATO của “Liên minh các nước sẵn sàng” (gồm 37 quốc gia ủng hộ Ukraine). Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục trao đổi về những phương án hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Về phía Nga, trong phát biểu mới nhất đề cập đến cấu trúc an ninh châu Âu và triển vọng giải quyết xung đột, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định khả năng Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế hay chính trị, mà còn kéo theo những hệ lụy an ninh trực tiếp đối với Nga. Moscow đặc biệt quan ngại về hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Kiev và các nước thành viên EU, coi đây là mối đe dọa đối với Nga. Ông Putin đồng thời bác bỏ khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine, cho rằng kịch bản này không thể chấp nhận được và sẽ cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.