Ba Lan điều chỉnh chiến lược năng lượng hạt nhân, lùi thời điểm vận hành hai nhà máy đầu tiên

Dù tiến độ bị chậm so với chương trình phê duyệt năm 2020 dưới thời chính phủ tiền nhiệm, chính quyền hiện tại khẳng định Ba Lan vẫn đi đúng hướng trong mục tiêu biến điện hạt nhân thành trụ cột của cơ cấu năng lượng đa dạng. Theo kế hoạch, điện hạt nhân sẽ đóng góp khoảng 15-16% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2040.

Bộ trưởng Năng lượng Miłosz Motyka nhấn mạnh chiến lược này không chỉ tăng cường năng lực phát điện mà còn xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân nội địa mạnh mẽ, làm động lực phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Theo Chương trình Điện hạt nhân Ba Lan (PPEJ) vừa được cập nhật, nước này dự kiến phát triển hai nhà máy điện hạt nhân, tổng công suất khoảng 6-9 GW, sử dụng lò phản ứng thế hệ III+ quy mô lớn.

Nhà máy thứ nhất có công suất khoảng 3,75 GW, được triển khai cùng tập đoàn Mỹ gồm Westinghouse và Bechtel tại đô thị Choczewo bên bờ biển Baltic. Công tác chuẩn bị tại địa điểm này đã được tiến hành. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến vận hành thương mại năm 2036, muộn 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Nhà máy thứ hai dự kiến khởi công năm 2032, tổ máy đầu tiên đi vào hoạt động khoảng năm 2040, chậm 1 năm so với lộ trình cũ.

Việc mở rộng điện hạt nhân nằm trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào than đá, nguồn năng lượng hiện chiếm tới 50% sản lượng điện của Ba Lan, tỷ lệ cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Đến năm 2040, Ba Lan phấn đấu giảm tỷ trọng than đá xuống còn 0-5%, thay thế bằng điện hạt nhân (15-16%), khí đốt (7-8%) và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các nhà máy quy mô lớn, Ba Lan cũng đang tích cực thúc đẩy các dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).