Thỏa thuận có giá trị khoảng 300 triệu USD, được triển khai trong thời hạn 5 năm. Theo RT, động thái này diễn ra đúng thời điểm một số chính phủ châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho phần mềm của Palantir do lo ngại phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Phát biểu tại lễ ký kết ở Warsaw hôm 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mô tả việc sử dụng AI trên chiến trường là một thành phần then chốt trong chính sách "răn đe" quân sự của nước này.

Phần mềm Maven Smart System của Palantir sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ các chỉ huy quân đội trong quá trình ra quyết định.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Giám đốc điều hành Palantir Ba Lan Maciej Laska, Giám đốc Trung tâm Không gian mạng Quân sự Zbigniew Podosek và Giám đốc điều hành Palantir Alex Karp tại lễ ký kết hợp đồng ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan

Các nghị sĩ và nhà hoạt động Ba Lan cảnh báo thỏa thuận này có thể khiến dữ liệu quân sự nhạy cảm của nước này gặp rủi ro. Đầu tháng 11, những người biểu tình đã tuần hành tới dinh Tổng thống ở Warsaw, yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm toán rủi ro độc lập và tổ chức tranh luận tại Quốc hội. Tuy nhiên, không có thông tin công khai nào cho thấy các yêu cầu này đã được đáp ứng trước khi thỏa thuận được ký kết.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết phần mềm Maven sẽ hoạt động trên hạ tầng quân sự của nước này. Palantir sẽ không được phép truy cập dữ liệu quân sự, khóa mã hóa hoặc điều khiển hệ thống từ xa.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 10, Giám đốc điều hành Palantir tại châu Âu Louis Mosley cho rằng châu Âu sẽ phải "chấp nhận một mức độ phụ thuộc nhất định" vào công nghệ Mỹ.

Một số quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào Palantir. Tháng 6, Pháp thông báo cơ quan tình báo nội địa nước này sẽ từng bước chuyển sang sử dụng phần mềm của nhà cung cấp trong nước ChapsVision. Các sản phẩm của công ty Pháp này cũng được cho là đã được cơ quan tình báo nội địa Đức mua sử dụng.

Các nguồn tin chính phủ Tây Ban Nha nói với báo El País rằng Madrid sẽ để hợp đồng tình báo quân sự với Palantir hết hạn vào cuối năm nay. Trong khi đó, trang tin Altinget của Đan Mạch đưa tin quân đội nước này đã được chỉ thị dừng các cuộc đàm phán về việc mua hệ thống Maven.

Ủy ban châu Âu ước tính Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài đối với hơn 80% sản phẩm, dịch vụ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản sở hữu trí tuệ.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 26/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nước này phát triển các mô hình AI của riêng mình, cảnh báo phần mềm nước ngoài có thể bị vô hiệu hóa từ xa hoặc bí mật điều chỉnh để phục vụ lợi ích bên ngoài.