Ba Lan đăng cai tập trận Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine

Cuộc tập trận dự kiến huy động gần 2.800 binh sĩ đến từ 10 quốc gia, gồm Pháp, Anh, Ba Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Estonia và Litva. Trong đó, Pháp đóng góp lực lượng đông nhất. Đáng chú ý, các binh sĩ Ukraine cũng tham gia nhằm phối hợp kiểm tra hệ thống chỉ huy, khả năng tương thích của mạng lưới thông tin liên lạc và quy trình bảo đảm hậu cần xuyên biên giới châu Âu.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc quân đội Pháp thử nghiệm đơn vị máy bay không người lái (UAV) kết hợp với các hệ thống tự hành trên không và mặt đất, nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước những mối đe dọa từ UAV trên chiến trường hiện đại.

Ngoài các hoạt động huấn luyện trên bộ tại Ba Lan, cuộc tập trận còn mở rộng sang các lĩnh vực không quân và hải quân. Cụ thể, tại Romania sẽ diễn ra các hoạt động bay tiếp dầu, trinh sát và tác chiến trên không; trong khi các nội dung diễn tập hải quân được mô phỏng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ba Lan giữ vai trò hậu phương hậu cần chủ chốt, với khoảng 500 binh sĩ tham gia bảo đảm hoạt động tiếp vận.

Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine được khởi xướng từ đầu năm 2025, với sự tham gia của 36 quốc gia. Sáng kiến này hướng tới xây dựng lực lượng can thiệp độc lập với quy mô khoảng 20.000 binh sĩ, có khả năng triển khai sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo định hướng hoạt động, lực lượng này không trực tiếp tham chiến hoặc đảm nhiệm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại tiền tuyến. Thay vào đó, trọng tâm là tạo thế răn đe từ xa, hỗ trợ bảo đảm an ninh, huấn luyện và góp phần tái thiết năng lực quân sự của Ukraine.

Cuộc tập trận Koalicja diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, tìm cách nâng cao năng lực tự chủ an ninh và giảm sự phụ thuộc vào các cam kết bảo trợ của Mỹ. Đây cũng là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp quân sự, chỉ huy và hậu cần giữa các quốc gia tham gia sáng kiến hỗ trợ Ukraine trong dài hạn.