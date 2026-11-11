Ba Lan chuyển 2 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy công nghệ UAV

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk (trái) và Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Sergiy Boyev (phải) ký kết các văn bản về hợp tác chung. Ảnh: X/@Cezary Tomczyk

Tờ Kyiv Independent dẫn bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/11 của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho hay thỏa thuận thành lập các nhóm công tác Ba Lan - Ukraine về công nghệ UAV và chống UAV đã được ký kết với Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Serhii Boyev.

“Chúng tôi đang hoàn tất các thỏa thuận về việc chuyển giao tiêm kích MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận công nghệ UAV và chống UAV của Ukraine”, ông Tomczyk viết.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm Kiev của ông Tomczyk cùng Tướng Karol Domanowski, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất quân đội Ba Lan. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và bảo đảm an ninh cho cả hai nước.

Đề xuất trao đổi này diễn ra sau nhiều tháng đàm phán giữa Kiev và Warsaw. Tháng 12/2025, Ba Lan cho biết đang cân nhắc chuyển giao số tiêm kích MiG-29 còn lại cho Ukraine để đổi lấy chuyên môn và công nghệ của Kiev trong lĩnh vực sản xuất UAV và tên lửa.

Tuy nhiên, thỏa thuận gặp trở ngại vào tháng 6 năm nay, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố Warsaw sẽ không tiến hành chuyển giao do Ukraine "không tuân thủ cam kết chia sẻ công nghệ UAV".

Trước đó, vào mùa xuân năm 2023, Ba Lan đã chuyển giao 14 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

MiG-29 là dòng tiêm kích thế hệ thứ tư do Liên Xô thiết kế, có nhiệm vụ giành ưu thế trên không và bảo vệ phòng không tuyến đầu. Cả quân đội Ukraine và Nga đều đang sử dụng loại máy bay này.