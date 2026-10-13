Ba Lan: 'Chúng tôi không thể mua dầu, khí đốt hoặc dầu diesel của Nga'

Châu Âu cần gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga. (Nguồn: CNBC)

Phát biểu với kênh TVP World, ông Domanski nhấn mạnh, châu Âu không được lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Theo ông, sự phụ thuộc của một số nước Tây Âu vào khí đốt Nga là một trong những yếu tố góp phần củng cố sức mạnh của Moscow.

Bình luận của Bộ trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ủng hộ việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời xuất hiện những thông tin về các cuộc thảo luận nhằm khôi phục dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Trước những diễn biến này, ông Domanski khẳng định, châu Âu cần gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, đồng thời phản đối việc tiếp tục mua các mặt hàng năng lượng của nước này.

“Chúng tôi không thể mua dầu của Nga, khí đốt của Nga hoặc dầu diesel của nước này. Đây là lập trường của Ba Lan về vấn đề này”, ông nhấn mạnh.

(theo AA)