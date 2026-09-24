Ba Lan: Cháy tại trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink

Phát biểu trên đài truyền hình TVP Info, Bộ trưởng Gawkowski cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 23 sang ngày 24/9 và hiện trạm vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, ông cho rằng hành vi phá hoại này nhằm làm gián đoạn hoạt động của trạm, gây ảnh hưởng đến kết nối Internet của nhiều cơ quan, bao gồm cả quân đội Ukraine.

Theo ông Gawkowski, trạm thông tin liên lạc vệ tinh Starlink thuộc sở hữu của công ty viễn thông nhà nước Exatel, được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có việc truyền tải lưu lượng Internet qua Ba Lan tới Ukraine. Cơ sở này cũng do các hệ thống của SpaceX (Mỹ) vận hành nhằm cung cấp kết nối thông qua các thiết bị đầu cuối Starlink.

Hiện lực lượng chức năng Ba Lan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.