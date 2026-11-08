Ba Lan chấn động sau vụ xả súng tại Krakow

Một người đàn ông đã nổ súng tại quảng trường chính ở TP Krakow, miền Nam Ba Lan, ngày 7-11, khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Kẻ tấn công sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Nhà chức trách xác định nghi phạm là công dân Ba Lan, 24 tuổi. Theo ghi nhận, người này nổ súng từ một chiếc ô tô vào khoảng 15 giờ tại khu vực quảng trường trung tâm, một trong những điểm du lịch đông khách của Krakow.

Cảnh sát Ba Lan đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ vụ xả súng tại thành phố Krakow. Ảnh: Pixabay

Trong số những người thiệt mạng có bốn phụ nữ và hai nam giới, gồm một công dân Anh. Hai cảnh sát cùng năm công dân nước ngoài đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh nằm trong số những người bị thương.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là người duy nhất được xác định liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng và hiện đang bị tạm giữ. Động cơ gây án vẫn đang được điều tra.

Julek, một nhân chứng 67 tuổi, nói với Reuters rằng ông nhìn thấy một chiếc xe màu tối xuất hiện trước khi người lái nổ súng.

“Nếu đến sớm hơn chỉ hai phút, có lẽ chúng tôi đã không thoát khỏi vụ nổ súng”, ông Julek kể lại.

Sau vụ việc, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai phụ nữ và một người đàn ông tại nhà của nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow khoảng 200 km về phía Bắc. Theo ông, có dấu hiệu cho thấy ba người này là thành viên trong gia đình nghi phạm.

Nhà chức trách cũng phát hiện nhiều vũ khí và đạn dược trong xe của nghi phạm. Cảnh sát cho biết người này sử dụng súng trường AR-15 và có giấy phép sử dụng súng.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski cho biết cảnh sát phản ứng chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo.

“Cảnh sát đã ngăn chặn một vụ việc nghiêm trọng hơn có thể xảy ra”, ông Kierwinski nói, cho biết các sĩ quan nổ súng vào nghi phạm khoảng ba phút sau khi tiếp nhận thông tin.

Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan và lực lượng phản gián quân sự đang hỗ trợ cuộc điều tra. Giới chức chưa công bố kết luận cuối cùng về động cơ của nghi phạm.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki thông báo quốc tang trong hai ngày 8 và 9-11 để tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng và gia đình họ.

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