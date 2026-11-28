Ba Lan cảnh báo Ukraine về lộ trình khó khăn gia nhập EU
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski mới đây lên tiếng cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản đáng kể trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Các rào cản mà Kiev phải vượt qua nằm trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, quyền của các dân tộc thiểu số và những bất đồng lịch sử song phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ba-lan-canh-bao-ukraine-ve-lo-trinh-kho-khan-gia-nhap-eu-246261128224029881.htm