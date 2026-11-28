Theo thông tin mà tờ Telegraph nắm được, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự Ukraine triển khai kế hoạch phá hủy hoàn toàn cầu Crimea, và hiện phía Ukraine đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới nhắm vào cây cầu này.