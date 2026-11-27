Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu tại Thượng viện Ba Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski bày tỏ hy vọng Ukraine có thể mở toàn bộ các nhóm đàm phán gia nhập EU trước cuối năm 2026. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc mở các nhóm đàm phán mới chỉ là bước khởi đầu, không đồng nghĩa với việc hoàn tất tiến trình gia nhập, bởi Ukraine còn phải đáp ứng nhiều điều kiện và tiêu chuẩn của khối.

Theo ông Sikorski, những lĩnh vực khó khăn nhất có thể bao gồm vận tải, nông nghiệp và bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tại một số quốc gia thành viên. Riêng trong quan hệ với Ba Lan, các vấn đề liên quan đến lịch sử vẫn là nội dung nhạy cảm cần được giải quyết.

Ông cho rằng Ukraine đã nhận thức được những thách thức phía trước, đồng thời khẳng định dù quá trình gia nhập EU không dễ dàng, mục tiêu trở thành thành viên của khối hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực cải cách.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), tính đến tháng 10/2026, Ukraine đã mở 4/6 nhóm đàm phán. EC đánh giá Ukraine đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để thúc đẩy mở hai nhóm còn lại trước cuối năm nay, liên quan đến chương trình nghị sự xanh, kết nối bền vững, tài nguyên và nông nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ tiếp theo vẫn phụ thuộc vào kết quả cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực pháp quyền.

Đáng chú ý, ngày 25/11, truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ Ba Lan cho biết EC đã điều chỉnh lập trường đàm phán, xem xét một số biện pháp bảo vệ nông dân và doanh nghiệp vận tải EU, trong đó có khả năng áp dụng các giai đoạn chuyển tiếp đối với một số hoạt động vận tải và cơ chế hỗ trợ nông nghiệp.

Trong khi đó, Đại diện Ukraine tại EU Taras Kachka nhận định một số nội dung đàm phán có thể được hoàn tất trong năm 2027, với thời gian thực hiện các công việc cần thiết ước tính khoảng 12-18 tháng.