Trả lời truyền thông ngày 25/11, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết nước này dự kiến thiết lập một vùng hạn chế hoạt động bay dọc biên giới phía Đông, với phạm vi kéo dài từ hơn 10 km đến vài chục km vào sâu trong lãnh thổ. Theo ông, biện pháp này nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự, đặc biệt là nâng cao khả năng phát hiện và ứng phó với những mục tiêu bay có nguy cơ xâm phạm không phận Ba Lan.

Ông Tomczyk cho biết Warsaw muốn các quy định mới được triển khai sớm nhất có thể, dự kiến vào cuối tháng 12/2026 hoặc đầu tháng 1/2027. Ba Lan cũng sẽ vận động các đồng minh NATO thiết lập nguyên tắc hạn chế bay tương tự dọc sườn phía Đông của liên minh. Ông cho biết một số quốc gia Baltic đã áp dụng những biện pháp kiểm soát không phận theo hướng này.

Đề xuất trên được đưa ra sau sự cố ngày 20/11, khi 3 vật thể bay được xác định ban đầu gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái, rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.Theo các nhà chức trách Ba Lan, một trong những vật thể được xác định là tên lửa hành trình Kh-101. Vụ việc không gây thương vong, song làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng sang lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Hiện Ba Lan đã áp dụng một số biện pháp hạn chế hoạt động hàng không gần biên giới phía Đông. Theo Reuters, các chuyến bay tại khu vực này bị hạn chế ở độ cao khoảng 3 km vào ban ngày và nhìn chung bị cấm từ lúc hoàng hôn đến bình minh, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, trong đó có hoạt động y tế thiết yếu.