Ba Lan cam kết thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Minh Châu)

Chiều 26/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Ba Lan tập trung triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu cụ thể.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế dựa trên sự gắn kết chuỗi cung ứng và đầu tư; tập trung thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 6 tỷ USD cần được thực hiện thông qua việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư an toàn và minh bạch, nhằm đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Ba Lan tiếp cận thị trường ASEAN thuận lợi và hiệu quả hơn.

Hai nước cần tập trung vào các lĩnh vực có tính đột phá như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển sẽ tạo ra nền tảng vật chất quan trọng, thúc đẩy sự kết nối giữa hai quốc gia và giữa Việt Nam với khu vực ASEAN.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Minh Châu)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp định sớm có hiệu lực.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và hợp tác về dược phẩm, chuyển đổi số, nông nghiệp chất lượng cao; tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về văn hóa, giáo dục - đào tạo, an ninh, quốc phòng, hợp tác vũ trụ; kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.