Ba Lan bắt giữ nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm ngoài 60 tuổi, bị bắt tại vùng Lower Silesia, miền nam nước này. Cơ quan chức năng xác định đối tượng thông qua quá trình phân tích các nội dung đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm cũng như các chi tiết cụ thể liên quan đến kế hoạch tấn công bị cáo buộc.

Trước đó, Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo cảnh sát đã tiếp nhận thông tin về nguy cơ xảy ra vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz, người đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng. Thông tin ban đầu được chuyển tới cảnh sát thông qua Cơ quan Bảo vệ Nhà nước, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các quan chức cấp cao.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các cơ quan an ninh, cảnh sát và đại diện Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm đánh giá nguy cơ, trao đổi thông tin và thống nhất các biện pháp xử lý. Người phát ngôn phụ trách các cơ quan tình báo Ba Lan Jacek Dobrzyński cho biết nhà chức trách đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của lời đe dọa, đồng thời cảnh báo khả năng những lời đe dọa này được thực hiện là đáng kể.

Sau khi nghi phạm bị bắt giữ, Thủ tướng Donald Tusk đăng thông điệp trên mạng xã hội X, cảm ơn lực lượng cảnh sát vì hành động nhanh chóng và kiên quyết. Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz cũng bày tỏ sự cảm kích đối với các lực lượng thực thi pháp luật.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ba Lan đang duy trì trạng thái cảnh giác an ninh cao. Theo Reuters và Associated Press (AP), những lo ngại về an ninh tại nước này gia tăng trong thời gian gần đây, trong đó có các vụ bạo lực tại trường học và nguy cơ các hoạt động gây bất ổn. Ba Lan cũng đặc biệt quan tâm đến những thách thức an ninh phát sinh từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, do vị trí địa chiến lược của nước này ở sườn phía đông NATO và vai trò hỗ trợ Ukraine.