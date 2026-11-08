Ba Lan bàng hoàng sau vụ xả súng hàng loạt ở Krakow

Gần một tháng sau thỏa thuận Trump - Putin về cung cấp dầu diesel Nga, chưa có lô hàng nào được xác nhận cập cảng Mỹ, trong khi nhiều tàu chở nhiên liệu đã đổi hướng hoặc thay đổi điểm đến. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại pháp lý khi Washington tạm nới trừng phạt nhưng lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga vẫn còn hiệu lực.