Triển lãm là hành trình của thể thao Việt Nam qua 10 kỳ Đại hội

Do Trung tâm Thông tin - Truyền thông – Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Tiểu ban Truyền thông Đại hội phối hợp triển khai, chương trình triển lãm gồm ba phần, được tổ chức tại nhiều không gian khác nhau nhằm tạo thuận lợi cho công chúng tiếp cận.

Phần thứ nhất mang chủ đề “Từ Đại hội đến Đại hội”, giới thiệu 58 bức ảnh tiêu biểu ghi lại những dấu ấn từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ I đến lần thứ IX. Triển lãm được tổ chức từ ngày 16.11 đến 12.12 tại đường nhiếp ảnh, khu vực giao giữa đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi, TP.HCM.

Thông qua những hình ảnh giàu giá trị tư liệu, công chúng có dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Đại hội Thể thao toàn quốc, sự trưởng thành của các thế hệ vận động viên (VĐV) cũng như những bước tiến của thể thao nước nhà.

Phần thứ hai mang chủ đề “Vinh quang thể thao Việt Nam”, gồm 35 bức ảnh được trưng bày tại Trung tâm Báo chí Đại hội, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM. Đây là không gian giới thiệu những thành tựu nổi bật, những khoảnh khắc đáng nhớ của thể thao Việt Nam tới các đại biểu, khách mời và đội ngũ phóng viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 16.11 đến 12.12 tại đường nhiếp ảnh, khu vực giao giữa đường Lý Tự Trọng và đường Đồng Khởi, TP.HCM

Điểm mới trong chuỗi hoạt động lần này là triển lãm ảnh lưu động về thành tựu thể thao Việt Nam do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện tại các địa điểm thi đấu. Tùy theo đặc thù của từng môn thể thao, các hình ảnh được lựa chọn, giới thiệu linh hoạt, tập trung vào những dấu ấn chuyên môn và các gương mặt VĐV tiêu biểu của môn thể thao đó.

Cách thức tổ chức này không chỉ góp phần tạo không khí sôi động tại các địa điểm thi đấu mà còn giúp khán giả hiểu thêm về truyền thống, thành tích và những nỗ lực của các thế hệ VĐV Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao.

Với hình thức tổ chức đa dạng, kết hợp giữa không gian trưng bày ngoài trời, Trung tâm Báo chí và các địa điểm thi đấu, chuỗi triển lãm ảnh là một điểm nhấn trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu của thể thao nước nhà, cổ vũ tinh thần rèn luyện thân thể trong nhân dân và lan tỏa khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.