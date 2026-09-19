'Bá khí' là gì, có nguồn gốc từ đâu mà thành meme phủ sóng khắp mạng xã hội?

Tóm tắt nhanh: Xuất hiện như trào lưu: Từ tháng 9/2026, từ "bá khí" phủ sóng dày đặc trong các bình luận trên mạng xã hội.

Bản chất & Nguồn gốc: Được cho là từ "Haki" trong bộ truyện One Piece, hoặc hiểu theo khái niệm quen thuộc hơn là "aura" (thần thái). Trào lưu này bắt nguồn từ các buổi phát trực tiếp của một tệp tài khoản sáng tạo nội dung về game trên TikTok.

Ngữ cảnh sử dụng: Thường được dùng để trêu chọc, mỉa mai những hành vi cố tỏ ra ngầu nhưng lại nhận về kết quả phản tác dụng.

Trong thời gian qua, bên cạnh những từ/cụm từ như "chan", "cái tôi cao"... cư dân mạng Việt Nam còn sử dụng dày đặc một từ lóng là "bá khí". Tần suất xuất hiện liên tục của từ này trên các nền tảng đã nhanh chóng biến nó thành một trong những từ khóa thịnh hành nhất của giới trẻ ở thời điểm cuối năm 2026.

Vậy "bá khí" nghĩa là gì, và bắt nguồn từ đâu?

"Bá khí" xuất hiện nhiều trên TikTok.

Theo một số phân tích từ cư dân mạng, "bá khí" có thể liên hệ trực tiếp với khái niệm "Haki" trong bộ truyện nổi tiếng One Piece. Đây là một năng lực đặc biệt, thể hiện sức mạnh của các nhân vật khi đối đầu nhau.

Bên cạnh đó, đây cũng có thể coi là từ ghép giữa "bá đạo" và "khí chất", hoặc là bản dịch cho từ "aura" (thần thái) trong tiếng Anh. Tất cả đều dùng để chỉ một dạng năng lượng, khí chất áp đảo hay sức hút đặc biệt phát ra từ một cá nhân.

Ngoài ra, từ này bắt đầu bùng nổ từ chuỗi phát trực tiếp của một tài khoản TikTok game streamer. Trong các buổi livestream, người này liên tục lặp lại từ "bá khí" để nhận xét các tình huống với ngữ điệu hài hước. Khán giả theo dõi hưởng ứng và mang cụm từ này đi "phủ sóng" khắp TikTok nói riêng và mạng xã hội nói chung.

Nhiều cư dân mạng "đu trend" dáng đứng "bá khí". Nguồn: @chacutenhattrendoi05_06, @dungdebangnong1, @catharynpham

Tuy nhiên, cách cộng đồng mạng sử dụng từ "bá khí" ở thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi so với ngữ nghĩa của nó lúc mới ra đời. Thay vì để tán dương, từ này lại được ứng dụng phổ biến trong ngữ cảnh chọc ghẹo và mỉa mai. Giới trẻ thường dùng "bá khí" để "cà khịa" những trường hợp cố gồng mình tỏ ra ngầu, nhưng kết quả thực tế lại gượng gạo, ngô nghê và phản tác dụng.