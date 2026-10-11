Bà Kallas: Chưa phải lúc nới lỏng sức ép lên Nga, và châu Âu sẽ không làm vậy

Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Kaja Kallas, vừa làm rõ lập trường của khối này đối với vấn đề trừng phạt Nga.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 10/10, bà Kallas khẳng định châu Âu sẽ không nới lỏng sức ép lên Moscow ngay cả sau khi xuất hiện thỏa thuận về diesel giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga sẽ mang lại cho Moscow thêm nguồn thu để duy trì cuộc chiến", bà Kallas viết. "Đây chưa phải là lúc nới lỏng sức ép lên Nga, và châu Âu sẽ không làm vậy", bà nói thêm.

Bà Kallas cũng nhắc lại rằng các Bộ trưởng Ngoại giao EU dự kiến sẽ thông qua một gói trừng phạt mới vào ngày 12/10. Bà mô tả đây là gói trừng phạt lớn nhất nhắm vào nỗ lực duy trì xung đột của Nga kể từ năm 2022.

Bà Kaja Kallas, Đại diện Cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Ảnh: SANA

Những bình luận này được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm mới nhất giữa ông Trump và ông Putin. Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump cho biết cuộc đàm phán đã dẫn đến thỏa thuận Nga sẽ "cung cấp ngay lập tức" hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng 500.000 tấn sẽ được cung cấp vào tháng 11, tiếp đó là 1 triệu tấn và thêm 3 triệu tấn nữa "trong thời gian ngắn", tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu diesel tại Nga.

Về phần mình, ông Putin cho rằng việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ và thị trường toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế thế giới; ông cũng cho biết thêm rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về lĩnh vực năng lượng toàn cầu, triển vọng giải quyết cuộc chiến tại Ukraine, tình hình ở Iran và quan hệ song phương.

Song song với đó, Ukraine cho biết họ đã sẵn sàng với 5 phương án ngừng bắn với Nga – những phương án đang được nước này phối hợp xây dựng cùng các đối tác, và việc triển khai các phương án này đòi hỏi sự đồng thuận từ phía Nga.

"Thứ nhất là cơ chế ngừng bắn tổng thể, vô điều kiện và toàn diện, điều mà Ukraine đã đồng ý ủng hộ từ tháng 3/2025 tại Jeddah. Thỏa thuận đó vẫn còn hiệu lực. Phương án thứ hai và thứ ba là các đề xuất từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập liên quan đến khu vực Biển Đen", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 11/10.

"Bộ trưởng đã đề cập đến vấn đề này; đây là những lập trường được họ xây dựng trên cơ sở tham vấn với Ukraine. Ngoài ra còn có nỗ lực rộng hơn từ phía Ấn Độ. Bộ trưởng cũng khẳng định chúng tôi hoan nghênh sự tham gia tích cực của quốc gia này vào tiến trình hòa bình", vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Ông Tykhyi cũng đề cập riêng đến các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ và khả năng diễn ra cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng Nga đang cố tình gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine thay vì chấp nhận đề xuất của Kiev về việc ngừng bắn, bắt đầu đàm phán và chấm dứt giao tranh. Mỗi cuộc tấn công mới của Nga phải dẫn đến việc gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga cũng như tăng cường các biện pháp bảo vệ Ukraine.

Minh Đức (Theo UATV, Anadolu)